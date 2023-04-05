В два раза больше медалей: минспорта Новосибирской области подводит итоги пятилетки

Благодаря увеличению количества новых спортивных объектов в Новосибирской области открываются новые возможности для развития базовых видов спорта и массового спорта. Почти в два раза увеличился показатель, характеризующий подготовку спортивного резерва: в 2022 году в сборные команды России были включены 660 новосибирских спортсменов. Также в два раза выросло количество завоеванных медалей: в 2022 году наши спортсмены внесли в свой актив 3792 награды. Для сравнения: в 2018 году на различных соревнованиях новосибирцы завоевали 1883 медали

По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, небывалый скачок произошел в развитии адаптивной физической культуры и спорта. В 2021 году новосибирские спортсмены завоевали первые в истории региона медали Паралимпийских игр. Количество развиваемых спортивных дисциплин в Центре адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области, подведомственном минспорту, увеличилось на 61% и на данный момент составляет 29 дисциплин по четырем видам спорта. Увеличилось количество учреждений, осуществляющих работу с инвалидами и лицами с особенностями здоровья: было 363, стало 465 учреждений.

«За последние пять лет в адаптивном спорте Новосибирской области произошли огромные перемены. Если раньше на областных турнирах по легкой атлетике выступало пять-шесть человек, то сейчас – десятки. Идёт большая пропаганда, люди перестали бояться, на соревнования приезжают спортсмены из сельских районов. Проводятся спартакиады инвалидов, сейчас – это большие комплексные старты. В центре адаптивного спорта Новосибирской области появились новые тренажёры, открываются новые направления для занятий, и наши спортсмены улучшают свои результаты. Выступая на соревнованиях самого высокого уровня, я могу с уверенностью сказать, что многие специалисты из других городов заслуженно считают Новосибирскую область одной из ведущих в адаптивном спорте, – отмечает победитель Паралимпийских игр по легкой атлетике (спорт слепых) в Токио Антон Кулятин.