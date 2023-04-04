Новосибирские спортсмены — среди золотых медалистов чемпионата России по бобслею

Гайтюкевич и Лаптев (кстати, победители этого же чемпионата среди экипажей-двоек) – представители Подмосковья, Мордасов и Травкин защищают честь нашей области, оба тренируются в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ).

27-летний Михаил Мордасов – новосибирец, первый у нас в регионе представитель бобслея, перешедший в этот вид спорта из легкой атлетики. Начал заниматься бобслеем в возрасте 18 лет под руководством тренера Валерия Мартюшова.

Павлу Травкину 25 лет, до недавних пор он жил и тренировался в Красноярске. Изначально – также легкоатлет. Месяц назад перешел в команду Новосибирской области, стал воспитанником НЦВСМ.

В 2022 году четверка Гайтюкевича в указанном составе выступала на Олимпийских играх в Пекине – экипаж занял седьмое место. В соревнованиях двоек Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми.

Фото: Федерация бобслея России