Новосибирские спортсмены — среди золотых медалистов чемпионата России по бобслею

Чемпионат страны по бобслею завершился в Сочи, на санно-бобслейной трассе «Санки».
Уверенную победу в соревнованиях экипажей-четверок одержала команда пилота Ростислава Гайтюкевича, в которую также входят разгоняющие Алексей Лаптев, Михаил Мордасов и Павел Травкин.
В третьей попытке экипаж Гайтюкевича установил рекорд трассы, показав результат 53,95 секунды. Как сообщает Всероссийская федерация бобслея, преимущество олимпийского экипажа на этом чемпионате в четверках было подавляющим. Ростислав с разгоняющими Михаилом Мордасовым, Павлом Травкиным и Алексеем Лаптевым были самыми быстрыми во всех своих спусках.
Гайтюкевич и Лаптев (кстати, победители этого же чемпионата среди экипажей-двоек) – представители Подмосковья, Мордасов и Травкин защищают честь нашей области, оба тренируются в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ).
27-летний Михаил Мордасов – новосибирец, первый у нас в регионе представитель бобслея, перешедший в этот вид спорта из легкой атлетики. Начал заниматься бобслеем в возрасте 18 лет под руководством тренера Валерия Мартюшова.
Павлу Травкину 25 лет, до недавних пор он жил и тренировался в Красноярске. Изначально – также легкоатлет. Месяц назад перешел в команду Новосибирской области, стал воспитанником НЦВСМ.
В 2022 году четверка Гайтюкевича в указанном составе выступала на Олимпийских играх в Пекине – экипаж занял седьмое место. В соревнованиях двоек Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми.
Фото: Федерация бобслея России
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