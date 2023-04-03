Новосибирские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по биатлону

Бронзовую медаль чемпионата России новосибирцы завоевали 30 марта в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте). Набирающий обороты популярности вид соревнований – весьма интригующий и динамичный, задуманный для команд из двух человек. «Структура» в данном случае такова: женщина и мужчина стартуют поочередно. Каждый – дважды. Она в общей сложности пробегает 6 км с четырьмя огневыми рубежами, он – 7,5 км с тем же количеством рубежей.

Честь нашего региона в сингл-миксте защищали ведущие биатлонисты, участники Олимпийских игр – 2022 Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов. После своего первого этапа Буртасова (0 промахов + 3 дополнительных патрона) передала эстафету четвертой – с отставанием от лидера в 25 секунд. Серохвостов (0+1) вывел нашу команду на второе место, впереди в десяти секундах оставалась лишь Тюменская область. Затем на дистанцию снова вышла Буртасова (0+2), отставание от лидера увеличилось до 30 секунд. На заключительном этапе Серохвостов закрыл все мишени, но использовал все пять дополнительных патронов. Это «замешательство» на рубеже обернулось для нашего тандема бронзой. Новосибирцев обошли Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург).

Победу праздновал тюменский дуэт в составе Виктории Сливко и «короля эстафет» Евгения Гараничева, которым единственный промах не помешал гордо оторваться от всех.

Добавим, в личном зачете наша Евгения Буртасова не смогла пробиться на пьедестал, хотя в шаге от него остановилась по итогам спринтерской гонки (7,5 км с двумя рубежами). Призовую тройку в этом турнире составили Наталья Шевченко (Свердловская область), Анастасия Егорова (Мурманская область) и Анастасия Гореева (Московская область).

Фото: Союз биатлонистов России и championat.com