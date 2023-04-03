Новосибирские каратисты завоевали 96 медалей на всероссийских соревнованиях «Кубок Успеха»

В копилке наших спортсменов 24 золотые, 28 серебряных и 44 бронзовые награды.
В регионе завершились всероссийские соревнования по карате «Кубок Успеха». Турнир собрал 1820 участников из 42 регионов РФ, а также Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Турнир «Кубок Успеха» стал частью истории российского спорта, который в этом году отмечает 100-летие со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Наши соревнования стали одними из первых в становлении карате в России и по-прежнему являются образцом для более молодых турниров в плане организации и отношения к карате.
«Всероссийские соревнования «Кубок Успеха» ежегодно являются одной из ярких страниц календаря событий в нашей стране и в нашем регионе, – отметил на открытии соревнований заместитель губернатора Сергей Нелюбов. – Карате является базовым видом спорта Новосибирской области. Около шести тысяч ребят занимаются этим видом единоборств, у нас открыта областная спортивная школа и новосибирские каратисты стабильно добиваются побед на российской и международной аренах».
В первый день прошли соревнования в ката, а также состоялись соревнования в пара-карате среди спортсменов с нарушениями зрения, слуха, интеллекта и опорно-двигательного аппарата. Новосибирская область стала одной из первых в России развивать пара-карате. Четыре года назад «Кубок Успеха» был первым всероссийским турниром, на котором каратисты с ограниченными возможностями соревновались рядом со здоровыми спортсменами.
«Наши детки смотрят на здоровых ребят и подражают им, – рассказала Дарима Турлакова, приехавшая из республики Бурятия. – Мы уже в третий раз приезжаем на «Кубок Успеха» и видим положительную динамику. Они узнают много нового, общаются и заметно продвигаются в своём умственном развитии».
В субботу и воскресенье состоялись турниры в кумитэ (спаррингах) в разных весовых категориях и возрастных группах. В младшей группе выступали каратисты 8-9 лет, в старшей – сильнейшие спортсмены, в том числе члены сборных России и зарубежных стран. В общей сложности на Кубке Успеха было разыграно 105 комплектов наград.
Каратисты Новосибирской области выиграли 96 медалей – 24 золотые, 28 серебряных и 44 бронзовые. Для сравнения – в активе команды Алтайского края 30 наград (7-6-17), спортсмены из Челябинской области увозят домой 19 медалей (6-2-11).
Фото: nso.ru
Комментарии (0)