Новосибирские каратисты завоевали 96 медалей на всероссийских соревнованиях «Кубок Успеха»

В регионе завершились всероссийские соревнования по карате «Кубок Успеха». Турнир собрал 1820 участников из 42 регионов РФ, а также Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Турнир «Кубок Успеха» стал частью истории российского спорта, который в этом году отмечает 100-летие со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Наши соревнования стали одними из первых в становлении карате в России и по-прежнему являются образцом для более молодых турниров в плане организации и отношения к карате.