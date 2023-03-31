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В новосибирском парке «Арена» появится скейт-площадка и памп-трек

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О строительстве новых спортивных объектов сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

nso.ru

В Новосибирске, в парке «Арена» возле нового ЛДС, планируют построить новые спортивные объекты — памп-трек и скейт-площадку.

Памп-трек — трасса для велосипедов, которая предназначена для тренировок и соревнований в езде на пересеченной местности. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС заявила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Вице-мэр сообщила, что на прибрежной территории оборудуют подсветку для комфортных прогулок. Презентация спортивно-рекреационного парка состоится в День города, 25 июня.

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