В новосибирском парке «Арена» появится скейт-площадка и памп-трек

В Новосибирске, в парке «Арена» возле нового ЛДС, планируют построить новые спортивные объекты — памп-трек и скейт-площадку.

Памп-трек — трасса для велосипедов, которая предназначена для тренировок и соревнований в езде на пересеченной местности. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС заявила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Вице-мэр сообщила, что на прибрежной территории оборудуют подсветку для комфортных прогулок. Презентация спортивно-рекреационного парка состоится в День города, 25 июня.