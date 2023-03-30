Команда глухих волейболистов из Новосибирской области стала чемпионом России

В Калуге завершился чемпионат России по волейболу (спорт глухих). Команда Новосибирской области под руководством Василия Ковальчука стала чемпионом России. В пятисетовом финале наша команда переиграла принципиальных соперников из ХМАО-Югра.

Борьбу за медали на чемпионате России вели 7 мужских команд. На групповой стадии новосибирцы переиграли всех соперников:

Новосибирская обл. – ХМАО-Югра 3:1 (25:15; 16:25; 28:26; 25:23)

Новосибирская обл. – г. Москва 3:0 (25:15; 25:15; 25:14)

Новосибирская обл. – Красноярский край 3:1 (25:10; 25:22; 27:29; 25:12)

Новосибирская обл. – Московская обл. 3:0 ( 25:10, 25:17, 25:14)

Новосибирская обл. – Санкт-Петербург 3:0 (25:10,25:17,25:14)

Новосибирская обл. – Калужская обл. 3:0 (25:15; 25:20; 25:16)

В полуфинале наша команда одержала «сухую» победу в непростом противостоянии с Москвой 3:0 (26:24; 26:24; 25:19).

В финале ожидаемо встретились сильнейшие волейбольные команды спорта глухих последних лет – Новосибирская область и ХМАО-Югра.

Наши оппоненты взяли первый сет 25:22, сибиряки ответили 25:19. Третья партия стала проверкой нервов игроков, тренеров и болельщиков. Новосибирцы выиграли 33:31, однако сборная ХМАО лучше восстановилась после эмоционального марафона и ответила 25:16. Таким образом, судьба золотых медалей решалась в пятом сете, в котором новосибирцы сыграли строго, выполняя указания тренерского штаба, и завершили матч в свою пользу 15:11.