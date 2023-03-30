Новосибирская область впервые принимала чемпионат России по зимнему виндсерфингу

А в рамках межрегиональных соревнований «Весна в Воздухе» были разыграны медали в сноукатйинге.
В течение пяти дней акватория новосибирского водохранилища кипела гонками. Ведущие спортсмены России в классе «виндсёрфинг» оспаривали награды чемпионата и первенства страны. На старт вышли 48 виндсерферов из 12 регионов России – Архангельской, Мурманской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Томской, Тюменской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан.
В рамках межрегиональных соревнований «Весна в Воздухе» за звание лучших, боролись спортсмены из Нижнего Новгорода, Ярославля, Красноярска, Абакана и Новосибирска. На дистанции собрались 47 участников, самому младшему из которых исполнилось 8 лет.
Сибирская погода ежедневно менялась, небесная канцелярия радовала участников ровным ветром и солнцем, окутывала туманом, «давала отдохнуть» штилем, добавляла экстрима лужами.
В рамках чемпионата России победу праздновала новосибирская спортсменка Александра Федоренко, Ксения Павликова завоевала бронзовую медаль, в первенстве России среди юношей Александр Двойнишников поднялся на вторую ступень пьедестала.
Фото: sport.nso.ru
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