Новосибирская область впервые принимала чемпионат России по зимнему виндсерфингу

В рамках межрегиональных соревнований «Весна в Воздухе» за звание лучших, боролись спортсмены из Нижнего Новгорода, Ярославля, Красноярска, Абакана и Новосибирска. На дистанции собрались 47 участников, самому младшему из которых исполнилось 8 лет.