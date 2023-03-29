В Новосибирской области за последнюю пятилетку построили более тысячи спортивных объектов

«В настоящее время наблюдается рост показателя доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, – отмечает министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Общее количество жителей, систематически занимающихся спортом, за последние пять лет увеличилось болеем чем на 300 тысяч человек. Значительный прирост наблюдался в 2019 году. Это как раз тот год, когда наш регион начал участвовать в федеральном проекте «Спорт – норма жизни». Мы видим хорошую динамику благодаря вводу новых объектов, проведению массовых мероприятий и участию в новых проектах».



В рамках комплексных программ были построены физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с искусственным льдом, бассейны, лыжные комплексы, стадионы, крытые хоккейные коробки, большие и малые спортивные площадки. Появилось и отремонтировано 106 спортивных залов, 7 лыжных баз, 553 площадки с тренажерами, 56 катков, 12 велодорожек. По словам министра, в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» за этот период построено десять многофункциональных спортивных комплексов, девять крытых хоккейных коробок, 51 спортивная площадка, пять ФОКов открытого типа, три лыжных комплекса, два спортивных комплекса с искусственным льдом, продолжается реконструкция стадионов в районах области. Единовременная пропускная способность спортивных объектов увеличилась почти на четыре тысячи человек, увеличился и показатель обеспеченности граждан объектами спорта. Он составляет 50,51%, и соответствует целевым показателям, установленным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



В 2023 году планируется строительство и реконструкция порядка 100 спортивных объектов. В том числе – завершение реконструкции бассейна СКА в рамках нацпроекта. «Инфраструктура водных объектов развивается, область приросла несколькими 25-метровыми бассейнами. Сейчас идет реконструкция знакового для нас 50-метрвого бассейна СКА. Растет количество занимающихся водными видами спорта. Соответственно растут и результаты, которые показывают наши спортсмены на всероссийских и других соревнованиях. За последние пять лет мы уверенно закрепились на третьем общекомандном месте среди всех субъектов России», – отмечает президент Федерации плавания Новосибирской области Сергей Герасимов.