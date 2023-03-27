Более полутора тысяч каратистов выступят на Кубке Успеха в Новосибирске

Первый турнир всероссийских соревнований Кубок Успеха был проведен еще в 1996 году.
В этом году на традиционные соревнования приедут спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, а также более чем 40 российских регионов. На татами выйдут дети, юноши, юниоры от 8 до 18 лет и спортсмены основной сборной России по каратэ. В рамках Кубка Успеха пройдут соревнования по пара-каратэ для спортсменов с ограниченными возможностями. Вопросы подготовки к турниру обсудили на оргкомитете в правительстве Новосибирской области.
Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Успеха» за время своего проведения стали одной из визитных карточек спорта Новосибирской области. Турнир является одним из самых массовых в спортивном календаре нашего региона и Федерации каратэ России.
– У нас большой опыт проведения больших соревнований, – отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. – Подготовка к турниру вышла на финишную прямую, сегодня мы должны учесть все мельчайшие детали, сверить часы, чтобы Кубок Успеха, как и раньше, прошёл на высочайшем организационном уровне.
Соревнования в этом году пройдут в новосибирском центре спортивной подготовки «Заря». Пространство манежа позволяет расстелить шесть татами, а также организовать зоны для разминки и ожидания участников. Трибуны комплекса позволяют собрать около 3500 зрителей. Решены вопросы питания, размещения, транспорта, технического оснащения церемонии открытия и проведения турнира, об этом в своём докладе рассказал министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Детально были рассмотрены вопросы безопасности, медицинского сопровождения. На турнире будут работать 50 судей высшей квалификации, волонтёры, будет организована прямая видеотрансляция в сети интернет, а телекомпания ОТС покажет зрителям в прямом эфире церемонию открытия и наиболее зрелищные поединки сильнейших каратистов России.
Соревнования посвящены знаменательной дате – 100 лет со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Всероссийские соревнования «Кубок Успеха» стали частью нашей спортивной истории. Первый турнир был проведён в 1996 году, и год за годом Кубок Успеха развивался. Благодаря продуманной организации новосибирский турнир хорошо известен не только в России, но и в мировом каратэ. Это одни из немногих соревнований по каратэ, где спортсмены имеют возможность выполнить норматив мастера спорта России.
XXVII Кубок Успеха начнётся 31 марта в программах ката (демонстрация техники), а также пара-каратэ. 1 и 2 апреля на татами пройдут поединки (спарринги) во всех возрастных и весовых категориях.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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Фото: sport.nso.ru
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