Более полутора тысяч каратистов выступят на Кубке Успеха в Новосибирске

В этом году на традиционные соревнования приедут спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, а также более чем 40 российских регионов. На татами выйдут дети, юноши, юниоры от 8 до 18 лет и спортсмены основной сборной России по каратэ. В рамках Кубка Успеха пройдут соревнования по пара-каратэ для спортсменов с ограниченными возможностями. Вопросы подготовки к турниру обсудили на оргкомитете в правительстве Новосибирской области.

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Успеха» за время своего проведения стали одной из визитных карточек спорта Новосибирской области. Турнир является одним из самых массовых в спортивном календаре нашего региона и Федерации каратэ России.

– У нас большой опыт проведения больших соревнований, – отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. – Подготовка к турниру вышла на финишную прямую, сегодня мы должны учесть все мельчайшие детали, сверить часы, чтобы Кубок Успеха, как и раньше, прошёл на высочайшем организационном уровне.