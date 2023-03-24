Волейболисты новосибирского «Локомотива» завершили регулярное первенство серией из 11 побед

Новосибирский волейбольный клуб в заключительном туре переиграл «Нефтяник» из Оренбурга со счетом 3:0 (25:20, 25:16, 25:19). «Локомотив» стартует в плей-офф со стадии четвертьфинала. Первый матч наша команда проведет 4 апреля.

Волейбольный клуб «Локомотив» не проигрывает в течение двух месяцев. 22 января наша команда уступила казанскому «Зениту» и после этого выиграла 11 матчей подряд.