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Волейболисты новосибирского «Локомотива» завершили регулярное первенство серией из 11 побед

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Наши спортсмены не проигрывают уже в течение двух месяцев.

Новосибирский волейбольный клуб в заключительном туре переиграл «Нефтяник» из Оренбурга со счетом 3:0 (25:20, 25:16, 25:19). «Локомотив» стартует в плей-офф со стадии четвертьфинала. Первый матч наша команда проведет 4 апреля.

Волейбольный клуб «Локомотив» не проигрывает в течение двух месяцев. 22 января наша команда уступила казанскому «Зениту» и после этого выиграла 11 матчей подряд.

В заключительном матче регулярного первенства наши волейболисты принимали на своей площадке «Нефтяник» из Оренбурга. Все три партии проходили по примерно одинаковому сценарию. В дебюте новосибирцы допускали небольшие вольности, к середине сета брали инициативу в свои руки и уверенно, без нервотрёпки завершали концовки.

«Локомотив» закончит первый этап чемпионата на третьем или четвертом месте в зависимости от результата сегодняшнего матча в Санкт-Петербурге, в котором «Зенит» будет принимать «Урал» из Уфы.

Независимо от исхода встречи, наша команда пропускает первый раунд плэй-офф, в котором играют клубы занявшие места с пятого по двенадцатое, и вступит в борьбу на стадии четвертьфиналов. Скорее всего, соперником «Локомотива» станет «Белогорье». Первый матч серии 1/4 финала состоится 4 апреля в Новосибирске.

Официальное сообщение пресс-службы сайта Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

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Фото: волейбольный клуб «Локомотив»

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