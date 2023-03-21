Беседы с чемпионами: олимпийский десант прибыл в Новосибирскую область

Участниками олимпийского десанта стали Давид Мусульбес (олимпийский чемпион по вольной борьбе (2000), серебряный призёр ОИ (2008), Татьяна Логунова (двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах (Сидней 2000, Афины 2004), бронзовый призер ОИ (2016), Елена Кальянова (двукратный бронзовый призер Олимпийских Игр по биатлону (1992), а также новосибирские чемпионы – Анна Богалий (двукратная олимпийская чемпионка по биатлону (2006, 2010), Михаил Алоян (бронзовый призер Олимпийских игр по боксу (2012 год)

– Такие встречи очень важны для школьников, – отметила заместитель министра спорта Новосибирской области Марина Курносова. – Дети могут лично пообщаться с чемпионами из разных видов спорта, услышать, как они шли к своим медалям. Это очень важно, потому что великие чемпионы начинали также как и все с побед и поражений, учились, тренировались и не сдавались. И это упорство помогло им добиться побед.