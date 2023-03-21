Беседы с чемпионами: олимпийский десант прибыл в Новосибирскую область

Олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира встречаются со школьниками, юными спортсменами, говорят о спорте и мотивации.
Участниками олимпийского десанта стали Давид Мусульбес (олимпийский чемпион по вольной борьбе (2000), серебряный призёр ОИ (2008), Татьяна Логунова (двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах (Сидней 2000, Афины 2004), бронзовый призер ОИ (2016), Елена Кальянова (двукратный бронзовый призер Олимпийских Игр по биатлону (1992), а также новосибирские чемпионы – Анна Богалий (двукратная олимпийская чемпионка по биатлону (2006, 2010), Михаил Алоян (бронзовый призер Олимпийских игр по боксу (2012 год)
– Такие встречи очень важны для школьников, – отметила заместитель министра спорта Новосибирской области Марина Курносова. – Дети могут лично пообщаться с чемпионами из разных видов спорта, услышать, как они шли к своим медалям. Это очень важно, потому что великие чемпионы начинали также как и все с побед и поражений, учились, тренировались и не сдавались. И это упорство помогло им добиться побед.
Первая встреча состоялась во Дворце творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». На неё пришли обычные школьники, многие из них занимаются спортом. Ребята чаще всего спрашивали о переломных моментах, когда олимпийцы задумывались о том, чтобы бросить тренировки и что заставило их остаться.
– Я на первых соревнованиях проигрывала, даже на областных турнирах не попадала в десятку сильнейших, – рассказала Анна Богалий. – Были тяжёлые моменты, но я не опускала руки тренировалась, анализировала, почему я проигрываю, постепенно результаты пошли вверх. А уже лет в 15-16 я стала задуматься о попадании в сборную, почувствовала вкус побед. Так что надо верить в себя и ступень за ступенью двигаться к своей цели.
Дети задавали специализированные вопросы про инвентарь, много спрашивали о жизни вне спорта, одним из самых оригинальных стал вопрос о слабостях олимпийских чемпионов. Давид Мусульбес признался, что эти слабости – любовь и доброта. Его поддержали коллеги по олимпийскому цеху, которые признались, что они всегда готовы отдать своё время юному поколению, поделиться опытом. Не все смогут стать олимпийскими чемпионами, главное научиться верить в себя, развиваться, и двигаться вперёд.
Каждый час пребывания олимпийцев в Новосибирске расписан. В программе олимпийского десанта встречи с учащимися колледжа олимпийского резерва, воспитанниками областных спортивных школ по спортивной гимнастике и фехтованию, круглый стол по развитию физической культуры и спорта в Новосибирской области и другие мероприятия.
Фото: sport.nso.ru
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