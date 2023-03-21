15 тысяч новосибирских школьников приняли участие в фестивале ГТО

Завершился областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. В общей сложности его участниками стали более 15 тысяч школьников региона, а финальный турнир ознаменовался острейшей конкуренцией и рекордными результатами.

Областной зимний фестиваль ВФСК ГТО стартовал тестированием в школах и других образовательных учреждениях Новосибирской области. Затем лучшие атлеты возрастной группы 16-17 лет (V ступень ГТО) встретились на соревнованиях в муниципальных образованиях.