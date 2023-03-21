15 тысяч новосибирских школьников приняли участие в фестивале ГТО

Ребята соревновались в многоборье по программе ГТО: стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика, прыжок в длину и лыжные гонки.
Завершился областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. В общей сложности его участниками стали более 15 тысяч школьников региона, а финальный турнир ознаменовался острейшей конкуренцией и рекордными результатами.
Областной зимний фестиваль ВФСК ГТО стартовал тестированием в школах и других образовательных учреждениях Новосибирской области. Затем лучшие атлеты возрастной группы 16-17 лет (V ступень ГТО) встретились на соревнованиях в муниципальных образованиях.
Участники соревновались в многоборье по программе ГТО: стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика (сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу – для девушек, подтягивание на высокой перекладине – для юношей), прыжок в длину с места, лыжные гонки (3 км – девушки, 5 км – юноши).
15 сильнейших команд боролись за победу на финале зимнего фестиваля ГТО в Бердске. Пять сборных представляли районы Новосибирска: Центральный округ, Ленинский, Октябрьский, Дзержинский и Калининский районы. В число финалистов отобрались команды городов Бердска и Оби, а также областные районы: Доволенский, Чистоозерный Тогучинский, Куйбышевский, Черепановский, Каргатский, Болотнинский и Чановский.
В каждой команде выступали восемь человек (четыре девушки и четыре юноши). Участники соревновались в личном многоборье и в общекомандном зачёте.
Пять команд с примерно равными шансами претендовали на первенство. Каждый сантиметр в прыжках или лишний повтор в отжимании или подтягивании могли качнуть чашу весов в ту или иную сторону. Перед лыжными гонками группу фаворитов возглавляла команда города Обь, однако после финиша лидеры опустились на пятое место. А на первое поднялась сборная Центрального района. Её лыжницы были первыми, а в других видах многоборья команда занимала второе-третье места.
Фото: министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
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