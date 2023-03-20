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Новым руководителем федерации бокса Новосибирской области стал Михаил Алоян

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Титулованного спортсмена выбрали на пост главы федерации единогласно.

Из личного архива Михаила Алояна

Главой федерации бокса Новосибирской области единогласным избран Михаил Алоян, призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. Об своем новом статусе титулованный спортсмен сообщил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мне предстоит очень много работы. Наша главная задача: объединиться, побеждать и быть одной семьёй — во благо бокса и во благо России», — отметил Михаил Алоян.

Новый руководитель региональной федерации бокса подчеркнул, что в задачах организации не только растить чемпионов, но и достойных граждан — такое направление будет одним из приоритетных для федерации бокса Новосибирской области.

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