Новосибирская область на высоком уровне приняла чемпионат страны по биг-эйру

«Мы взяли на себя ответственность за проведение чемпионата России в этой дисциплине, и не подвели. Уровень, достойный мирового. Сноуборд – это зрелищный, базовый вид спорта, который развивается в регионе. Мы делаем все, чтобы центр сноуборда – этот уникальный кластер, который здесь создан сегодня, еще больше совершенствовался. Поэтому будем и дальше заявляться на проведение крупнейших соревнований, – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.



Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что в условиях ограничения международных соревнований, главной задачей остается мотивация спортсменов и работа над качеством выступлений. Он подчеркнул, что Новосибирская область имеет хорошие условия и профессиональный тренерский штаб для развития и других дисциплин этого вида спорта.