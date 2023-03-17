Новосибирская область на высоком уровне приняла чемпионат страны по биг-эйру

Он проходил с 13 по 17 марта в сноуборд-парке фристайл-центра «Горский».
В Новосибирской области завершился главный старт страны по сноуборду в дисциплине «биг-эйр». В чемпионате России приняли участие 45 спортсменов 2009 года рождения и старше, в том числе 18 женщин и 27 мужчин из Новосибирской, Сахалинской, Челябинской, Московской, Мурманской областей, Петербурга, Москвы, Республики Беларусь.
Центр сноуборда более 15 лет не принимал чемпионат России. Провести его в этом году удалось благодаря модернизации инфраструктуры сноуборд-парка. Минувшим летом на средства министерства спорта Новосибирской области была проведена реконструкция трасс. На комплексе были построены две эстакады, которые увеличили длину разгона: 4,5 метра высота полки отрыва и 18 метров зона комфортного полета «транзит», который позволяет спортсменам выполнять сложные трюки и делает соревнования более зрелищными. На сегодняшний день в Новосибирской области трамплин позволяет проводить соревнования международного и всероссийского уровня.
«Мы взяли на себя ответственность за проведение чемпионата России в этой дисциплине, и не подвели. Уровень, достойный мирового. Сноуборд – это зрелищный, базовый вид спорта, который развивается в регионе. Мы делаем все, чтобы центр сноуборда – этот уникальный кластер, который здесь создан сегодня, еще больше совершенствовался. Поэтому будем и дальше заявляться на проведение крупнейших соревнований, – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что в условиях ограничения международных соревнований, главной задачей остается мотивация спортсменов и работа над качеством выступлений. Он подчеркнул, что Новосибирская область имеет хорошие условия и профессиональный тренерский штаб для развития и других дисциплин этого вида спорта.
«Это лучшие соревнования по «биг-эйру» за последние годы по качеству трамплина, снега, по организации, мотивации спортсменов и отношении к своему делу тех людей, которые работают в сноуборд-парке, – подчеркнул Денис Тихомиров. – Сегодня ребята делали трюки, которые до этого они не выполняли в России. Мы видели, как они боролись в финалах и не боялись рисковать. И в целом, скажу мнение участников и тренеров, что соревнования прошли на очень высоком организационном уровне. Поэтому сборная страны продолжит здесь тренировочные мероприятия».
Фото: nso.ru
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