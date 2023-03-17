Серебро Всероссийских соревнований по биатлону завоевал однорукий спортсмен из Новосибирска

Новосибирец Вадим Раскатов взял серебро на Всероссийских соревнованиях по биатлону среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Тренер Новосибирского центра высшего спортивного мастерства рассказала о победе однорукого спортсмена.

«20-летний Вадим стал вторым в спринте и классической лыжной гонке, уступив только победителю Первенства мира. Он очень мотивирован, мечтает выступать на Паралимпиаде в 2026 году и все лето тренировался», – сообщила КП-Новосибирск Валентина Приходько.

Вадим Раскатов родился в городе Рубцовске с аплазией, у мальчика отсутствовала левая рука выше локтя. В детстве играл в футбол, затем увлекся лыжами. Два года назад юноша переехал в Новосибирск, стал заниматься биатлоном и лыжными гонками в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства. В 2021 году Вадим выиграл Первенство Европы среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас он соревнуется с чемпионами мира и параолимпийскими спортсменами.

«У Вадима нет никаких комплексов, он с рождения привык справляться сам. Тем ребятам, которые потеряли руку, сложнее», — рассказала тренер.