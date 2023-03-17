В Новосибирске прошел Кубок по бодибилдингу-2023

В категории «Классический бодибилдинг» лучшим стал Павел Козицын из Бердска. Победителем в номинации «Бодибилдинг мужчины» признан новосибирец Дмитрий Горбачев. Среди классиков-физиков победу одержал еще один представитель Новосибирска Вячеслав Николаев. В категории «Бодифитнес» первые места завоевали спортсменки из Новосибирска Екатерина Кутузова и Яна Каменюк.

В категории «Бодибилдинг юниоры до 23 лет» лучшим признали единственного участника – Александра Батракова из Новокузнецка.

Отметим, что за кубок сражались бодибилдеры из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей.