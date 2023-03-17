В Новосибирске прошел Кубок по бодибилдингу-2023

В соревновании приняли участие 130 спортсменов, в трех категориях победу одержали новосибирские бодибилдеры.
Кубок по бодибилдингу-2023 состоялся в новосибирском доме культуры «Революция». Призовые места в нескольких категориях заняли спортсмены из Новосибирска.
Всего в соревновании приняли участие 130 бодибилдеров. Новосибирские спортсмены одержали победу в трех категориях.
В категории «Классический бодибилдинг» лучшим стал Павел Козицын из Бердска. Победителем в номинации «Бодибилдинг мужчины» признан новосибирец Дмитрий Горбачев. Среди классиков-физиков победу одержал еще один представитель Новосибирска Вячеслав Николаев. В категории «Бодифитнес» первые места завоевали спортсменки из Новосибирска Екатерина Кутузова и Яна Каменюк.
В категории «Бодибилдинг юниоры до 23 лет» лучшим признали единственного участника – Александра Батракова из Новокузнецка.
Отметим, что за кубок сражались бодибилдеры из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей.
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