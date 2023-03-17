СМИ: главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Мартемьянов может покинуть свой пост

Кто займет его место?
Главный тренер хоккейной «Сибири» может покинуть свой пост, сообщило издание «Чемпионат». Предполагается, что его место в следующем сезоне займет Сергей Кривокрасов, выступающий на данный момент в роли ассистента главного тренера.
Андрей Мартемьянов был назначен главным тренером новосибирского клуба в апреле 2021 года и руководил командой в течение двух сезонов. До этого он работал в КХЛ в качестве главного тренера в екатеринбургском «Автомобилисте» и хабаровском «Амуре».
В сезоне 2022/2023 «Сибирь» не смогла преодолеть первый раунд плей-офф КХЛ. Она уступила «Авангарду» со светом 1:4 в серии.
Фото: hcsibir.ru
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