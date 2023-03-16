Победителей Международных игр «Дети Азии» наградили в новосибирском правительстве

В общекомандном зачете сборная Сибирского федерального округа заняла первое место.
22 новосибирских спортсмена вернулись в ранге триумфаторов II зимних Международных игр «Дети Азии». Сборная Сибирского федерального округа заняла первое место в общекомандном зачёте игр, 14 новосибирцев завоевали награды. Сегодня участников соревнований, тренеров, представителей делегации чествовали в Правительстве Новосибирской области.
II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» проходили в Кемеровской области с 23 февраля по 5 марта. В играх приняло участие 19 команд из 11 зарубежных стран и 8 сборных субъектов Российской Федерации. В общей сложности выступали 814 спортсменов. Они разыгрывали медали в 10 видах спорта. Новосибирские атлеты вошли в состав сборной Сибирского федерального округа и выступали в 5 видах спорта.
- Месяц назад мы провожали вас на соревнования, желали побед, и сейчас очень рады, что вы добились такого успеха, - обратился к собравшимся министр спорта Сергей Ахапов. – Мы внимательно следили за соревнованиями, видели, как разворачивается борьба. До последнего дня в общекомандном зачёте Сибирский округ соперничал с Москвой. Наша команда проявила характер, это помогло нам победить.
В итоговой таблице медального зачёта команды распределились следующим образом:
1 место – сборная Сибирского федерального округа (15 золотых, 13 серебряных, 11 бронзовых медалей);
2 место – Москва (15 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых медалей);
3 место – сборная Уральского федерального округа (10 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых медалей).
Новосибирские спортсмены выиграли золотую медаль в кёрлинге (смешанная пара Анна Иванцова-Лев Турченко), золото (спринт - Дмитрий Трушкин) и бронзу (эстафета – Николь Ильина, Дмитрий Трушкин, Степан Никитин), серебро в хоккее (Всеволод Цевелёв, Арсений Ковязин, Иван Абсалямов, Егор Гусев, Тимофей Фролов, Кирилл Филимошкин, Захар Агапов, Никита Герб), бронзу в сноуборде (София Иванова).
Собравшиеся отметили хорошие условия для подготовки к соревнованиям, созданные для спортсменов Новосибирской области, что стало важным слагаемым будущих побед.
Вспоминая игры, атлеты признавались, что впервые побывали на таком спортивном форуме, который во многом напоминал Олимпийские игры.
– На играх «Дети Азии» помню практически каждый день, начиная с приезда, – рассказывает Дмитрий Трушкин. – Нас отлично встретили, было великолепное открытие и отлично организованные соревнования.
– Было много болельщиков, которые поддерживали команды, – вспоминает Лев Турченко. – было дружеское общение не только внутри нашей команды, но и с соперниками. Мы подружились, такого не было на других соревнованиях.
– На играх запомнилась великолепная атмосфера на трибунах на всех матчах, – рассказывает Захар Агапов. – Мы встречались с зарубежными соперниками, играли в новом дворце спорта, организация была на высшем уровне.
Фото: nso.ru
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