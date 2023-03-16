Победителей Международных игр «Дети Азии» наградили в новосибирском правительстве

22 новосибирских спортсмена вернулись в ранге триумфаторов II зимних Международных игр «Дети Азии». Сборная Сибирского федерального округа заняла первое место в общекомандном зачёте игр, 14 новосибирцев завоевали награды. Сегодня участников соревнований, тренеров, представителей делегации чествовали в Правительстве Новосибирской области.

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» проходили в Кемеровской области с 23 февраля по 5 марта. В играх приняло участие 19 команд из 11 зарубежных стран и 8 сборных субъектов Российской Федерации. В общей сложности выступали 814 спортсменов. Они разыгрывали медали в 10 видах спорта. Новосибирские атлеты вошли в состав сборной Сибирского федерального округа и выступали в 5 видах спорта.

- Месяц назад мы провожали вас на соревнования, желали побед, и сейчас очень рады, что вы добились такого успеха, - обратился к собравшимся министр спорта Сергей Ахапов. – Мы внимательно следили за соревнованиями, видели, как разворачивается борьба. До последнего дня в общекомандном зачёте Сибирский округ соперничал с Москвой. Наша команда проявила характер, это помогло нам победить.