Баскетболисты клуба «Новосибирск» — в восьмерке сильнейших команд чемпионата Суперлиги

Баскетболисты клуба «Новосибирск» после победы над «Тамбовом» обеспечили себе попадание в восьмерку сильнейших команд чемпионата Суперлиги. До финиша регулярного первенства осталось два тура, в которых определится стартовая позиция нашей команды в плей-офф.

Для баскетболистов «Новосибирска» матч с клубом «Тамбов» был одним из решающих на финишном отрезке чемпионата. Команда гостей одержала 6 побед в последних 7 играх и занимала восьмое место, новосибирцы шли на одну позицию выше.