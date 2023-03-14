Баскетболисты клуба «Новосибирск» — в восьмерке сильнейших команд чемпионата Суперлиги

Новосибирские спортсмены вышли в плей-офф после победы над клубом «Тамбов».
Баскетболисты клуба «Новосибирск» после победы над «Тамбовом» обеспечили себе попадание в восьмерку сильнейших команд чемпионата Суперлиги. До финиша регулярного первенства осталось два тура, в которых определится стартовая позиция нашей команды в плей-офф.
Для баскетболистов «Новосибирска» матч с клубом «Тамбов» был одним из решающих на финишном отрезке чемпионата. Команда гостей одержала 6 побед в последних 7 играх и занимала восьмое место, новосибирцы шли на одну позицию выше.
Хозяева площадки ответственно настроились на ключевой поединок и с первых минут приступили наращивать двукратное преимущество в счёте. Уже во второй четверти команда Владимира Певнева преодолела отметку +20, после большого перерыва наши игроки продолжали наращивать преимущество и выиграли 98:66 (27:13, 24:16, 18:16, 29:21).
Таким образом, «Новосибирск» обеспечил себе место в плей-офф, а вот внутри восьмерки сильнейших сохраняется интрига.
Наша команда имеет одинаковые показатели с «Иркутом» и «Динамо» из Владивостока. Все три клуба проведут оставшиеся матчи на выезде.
Новосибирцам нужно выигрывать и рассчитывать на осечки конкурентов. Седьмая стартовая позиция в плей-офф выглядит крайне проблематичной, так как потенциальные соперники «Руна или «Уралмаш» практически не проигрывают в этом чемпионате. Старт с шестого места означает серию против клуба «Темп-СУМЗ-УГМК», с которым наша команда обменялась победами в регулярном первенстве.
Фото: баскетбольный клуб «Новосибирск»
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