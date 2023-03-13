В Новосибирске проходит чемпионат России по сноуборду

В последний раз такие соревнования проводились в нашем регионе в начале «нулевых».
В новосибирском сноуборд-парке фристайл-центре «Горский» начался чемпионат России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр». В последний раз такие соревнования проводились в нашем регионе в начале этого века. На турнир приехали сильнейшие спортсмены страны, которые высоко оценили новые условия для прыжков в Новосибирской области.
Минувшим летом на средства министерства спорта Новосибирской области была проведена реконструкция трасс в областной школе олимпийского резерва по сноуборду. На комплексе были построены две эстакады, которые увеличили длину разгона. Теперь параметры трассы позволяют принимать на нашем трамплине соревнования международного уровня. Чемпионат России в дисциплине «биг-эйр» стал закономерным завершением насыщенного сезона.
– В этом году у нас прошло много соревнований, – отметил на церемонии открытия чемпионата заместитель министра спорта Олег Савонин. – Мы открывали сезон этапами Кубка России по сноуборду и фристайлу, затем принимали окружные, всероссийские турниры, сейчас приветствуем участников чемпионата страны. Мы стараемся ежегодно совершенствовать инфраструктуру нашего комплекса, чтобы спортсмены могли реализовать свой потенциал и повышать мастерство на трассах международного уровня.
Перед чемпионатом России на нашем склоне был построен трамплин с транзитом 18 метров типа «роллер», который имеет повышенную безопасность и позволяет спортсменам выполнять сложные трюки. Технический делегат соревнований Дмитрий Воскресенский, отметил, что федерация сноуборда России не ошиблась с выбором места проведения соревнований.
- В последние годы мы проводили чемпионаты России в разных городах нашей страны, и периодически сталкивались с накладками, иногда старты переносились и отменялись. В Новосибирской области – отличные условия. Во-первых, трамплин для «биг-эйра» расположен на отдельной площадке. Во-вторых, здесь безопасная зона приземления, есть надувная подушка, и не случайно ведущие спортсмены со всей страны приезжают сюда тренироваться. И в-третьих, комплекс расположен в центре города – это нравится спортсменам, – подчеркнул Дмитрий Воскресенский.
В соревнованиях принимают участие около 50 сноубордистов из 7 регионов России, а также гости из Республики Беларусь. На трамплин выйдут практически все сильнейшие мастера полётов на сноубордах, в том числе победители и призёры международных соревнований из Москвы и Санкт-Петербурга. После первой тренировочной сессии они высоко оценили условия для прыжков.
– Раньше здесь не хватало скорости, сейчас после строительства эстакады – отличный разгон, – отмечает Александр Бельснер из Мурманска. – Погода способствует тренировкам и прыжкам. Мне очень нравится.
Официальное сообщение пресс-службы сайта минспорта Новосибирской области
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Фото: sport.nso.ru
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