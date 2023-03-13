В Новосибирске проходит чемпионат России по сноуборду

В новосибирском сноуборд-парке фристайл-центре «Горский» начался чемпионат России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр». В последний раз такие соревнования проводились в нашем регионе в начале этого века. На турнир приехали сильнейшие спортсмены страны, которые высоко оценили новые условия для прыжков в Новосибирской области.

Минувшим летом на средства министерства спорта Новосибирской области была проведена реконструкция трасс в областной школе олимпийского резерва по сноуборду. На комплексе были построены две эстакады, которые увеличили длину разгона. Теперь параметры трассы позволяют принимать на нашем трамплине соревнования международного уровня. Чемпионат России в дисциплине «биг-эйр» стал закономерным завершением насыщенного сезона.