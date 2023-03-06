Как выступили новосибирские спортсмены на Международных играх «Дети Азии»?

«Международные игры «Дети Азии» проводятся раз в четыре года и собирают сильнейших спортсменов азиатского региона с 1996 года. Для многих юных спортсменов – это аналог олимпийских игр, – отметил министр спорта региона Сергей Ахапов. – Чтобы попасть на игры «Дети Азии» атлеты проходят через отборочные турниры. В команду СФО вошёл 21 спортсмен из Новосибирской области, что подтверждает высокий уровень подготовки в наших спортивных школах».



Спортсмены Новосибирской области выступали в пяти видах спорта. В кёрлинге в турнире смешанных пар Анна Иванцова и Лев Турченко (тренер Артём Шмаков) завоевали золотые медали. В лыжных гонках Дмитрий Трушкин (тренер Геннадий Одиноков) выиграл спринт, и трое новосибирцев завоевали бронзовые награды в эстафетной гонке. Восемь новосибирцев играли в составе сборной СФО по хоккею. Наша команда вышла в плэй-офф, в полуфинале выиграла у Дальневосточного федерального округа 4:1, а в финале в упорной борьбе уступила Уральскому федеральному округу 2:4. В соревнованиях по сноуборду София Иванова заняла третье место.