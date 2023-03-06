Как выступили новосибирские спортсмены на Международных играх «Дети Азии»?

Главное противостояние на Играх развернулось между сибиряками и москвичами.
Завершились II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Новосибирские спортсмены, выступавшие в составе сборной Сибирского федерального округа, завоевали 5 медалей (2 золотые, 1 серебряную, 2 бронзовых). В общекомандном зачете сборная СФО заняла первое место, опередив в напряженном соперничестве команду Москвы.
II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» проходили с 23 февраля по 5 марта в Кемеровской области. В турнирах по 10 видам спорта принимали участие 814 спортсменов из 12 стран. Они разыграли 57 комплектов наград.
«Международные игры «Дети Азии» проводятся раз в четыре года и собирают сильнейших спортсменов азиатского региона с 1996 года. Для многих юных спортсменов – это аналог олимпийских игр, – отметил министр спорта региона Сергей Ахапов. – Чтобы попасть на игры «Дети Азии» атлеты проходят через отборочные турниры. В команду СФО вошёл 21 спортсмен из Новосибирской области, что подтверждает высокий уровень подготовки в наших спортивных школах».
Спортсмены Новосибирской области выступали в пяти видах спорта. В кёрлинге в турнире смешанных пар Анна Иванцова и Лев Турченко (тренер Артём Шмаков) завоевали золотые медали. В лыжных гонках Дмитрий Трушкин (тренер Геннадий Одиноков) выиграл спринт, и трое новосибирцев завоевали бронзовые награды в эстафетной гонке. Восемь новосибирцев играли в составе сборной СФО по хоккею. Наша команда вышла в плэй-офф, в полуфинале выиграла у Дальневосточного федерального округа 4:1, а в финале в упорной борьбе уступила Уральскому федеральному округу 2:4. В соревнованиях по сноуборду София Иванова заняла третье место.
По итогам II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» спортсмены сборной Сибирского федерального округа завоевали 15 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей и заняли первое общекомандное место. На втором месте сборная Москвы, у которой 34 медали (15 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых наград), на третьей позиции команда Уральского Федерального округа (10 золотых наград, 8 серебряных, 9 бронзовых).
Фото: nso.ru
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