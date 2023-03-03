Хоккеисты «Сибири» одержали победу в первом матче серии плей-офф

Первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина прошел в Омске. Местный «Авангард» принимал в гостях новосибирских хоккеистов.

Встреча началась бодро, преимуществом сразу завладел «Авангард», проведший серию быстрых атак с бросками, сообщает НДН.инфо. Однако позднее новосибирцы выровняли ситуацию и, несмотря на активную поддержку зрителей, омичи в первых двух периодах так и не смогли забросить нам шайбу. Впрочем, как и наша команда.

Ближе к концу третьего периода «Авангард» опять усилил давление и счет в матче открыл Алексей Береглазов. Новосибирцы не сдались, сменили вратаря на шестого полевого игрока, и отыграли шайбу, гол забил Александр Шаров.

В дополнительное время победу новосибирцам принес бросок Никиты Сетдикова. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу наших спортсменов.

Фото: hcsibir.ru