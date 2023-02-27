Хоккеисты «Сибири» перед плей-офф получили напутствие от Андрея Травникова

Генеральный менеджер команды Кирилл Фастовский, главный тренер Андрей Мартемьянов, капитан ХК «Сибирь» Евгений Чесалин выразили Губернатору слова благодарности за всестороннее внимание к главной новосибирской хоккейной команде. В том числе – за подарок к 60-летию клуба – новый автобус для команды. Сверхсовременный автобус уже раскрашен в фирменные цвета клуба и украшен символикой «Сибири».

Занявшая шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Чемпионата КХЛ «Сибирь» вышла на омский «Авангард». Первые матчи пройдут 2 и 4 марта в Омске, затем – 6 и 8 марта – команды сразятся в Новосибирске. Прямая трансляция всех матчей «Сибири» будет идти на телеканале ОТС.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

12+

Фото: nso.ru