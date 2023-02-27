Хоккеисты «Сибири» перед плей-офф получили напутствие от Андрея Травникова

«Хочу вас настроить на то, что на этом сезон для команды не заканчивается. Впереди задача максимум – выступить в плей-офф максимально достойно», — подчеркнул губернатор.
Губернатор Андрей Травников принял участие в рабочей встрече с командой, руководством и тренерским штабом хоккейного клуба «Сибирь». Встреча состоялась в преддверии матчей плей-офф чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги в ледовом дворце спорта «Сибирь».
Председатель попечительского совета ХК «Сибирь» Андрей Травников поблагодарил хоккеистов за игру в регулярном чемпионате, но подчеркнул, что приехал не подводить итоги сезона, а настроить на дальнейшую борьбу. «Как это всегда бывает в спорте, были и радостные моменты, были и проигрыши и огорчения из-за них. Но, в целом, команда отыграла «регулярку» достаточно ровно, с хорошим результатом, без серьёзных провальных серий. Задача минимум, которую мы ставили перед началом чемпионата в сентябре – выход в плей-офф – выполнена. Хочу вас настроить на то, что на этом сезон для команды не заканчивается. Впереди задача максимум – выступить в плей-офф максимально достойно. Уже знаем расклад по турниру, стартовые матчи первого этапа вам придётся играть без поддержки родных стен. Но мы помним, что и в прошлом, и в этом сезоне команда выигрывала у очень сильных хозяев на их площадках. Желаю вам боевого настроя, чтобы вы продемонстрировали все наработки тренерского штаба, вашего сыгранного дружного коллектива уже в ближайшие дни с нашими соседями в принципиальном сибирском дерби в Омске. По-настоящему сезон только начинается. Удачи, спортивного здоровья, поддержка болельщиков будет!» – отметил Андрей Травников.
Генеральный менеджер команды Кирилл Фастовский, главный тренер Андрей Мартемьянов, капитан ХК «Сибирь» Евгений Чесалин выразили Губернатору слова благодарности за всестороннее внимание к главной новосибирской хоккейной команде. В том числе – за подарок к 60-летию клуба – новый автобус для команды. Сверхсовременный автобус уже раскрашен в фирменные цвета клуба и украшен символикой «Сибири».
Занявшая шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Чемпионата КХЛ «Сибирь» вышла на омский «Авангард». Первые матчи пройдут 2 и 4 марта в Омске, затем – 6 и 8 марта – команды сразятся в Новосибирске. Прямая трансляция всех матчей «Сибири» будет идти на телеканале ОТС.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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