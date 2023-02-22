«Сибирь – Арена» планирует получить разрешение на проведение матчей Континентальной хоккейной лиги

На многофункциональной ледовой арене завершается тестирование всех систем. Накануне на объекте работала комиссия КХЛ по инспектированию ледовых арен. Это не первый, и не последний визит комиссии на объект. В ближайших планах провести тренировочный и тестовый матчи.

Дата первых игр профессиональных команд со зрителями на многофункциональной ледовой арене будет определена с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков, об этом заявил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.