Юные хоккеисты из Новосибирской области победили на всероссийском турнире «Золотой шайбы»

В Нижегородской области завершились Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей (2010 – 2011 г.р.) в дивизионе «Байкальский». Борьбу за победу и выход в суперфинал вели 16 команд. Победителями соревнований стали юные воспитанники хоккейного клуба «Стрижи». В финале они обыграли команду «АК БУРЕ» из Республики Татарстан со счётом 1:0.

Чтобы завоевать право участия во всероссийских финальных соревнованиях «Золотой шайбы», «Стрижи» под руководством тренера Андрея Барсукова выиграли сначала муниципальные, а затем областные отборочные соревнования.

Соревнования в дивизионе «Байкальский» прошли в городе Большом Суходоле и объединили 16 команд. Всего в этой возрастной группе «Золотой шайбы» проводятся всероссийские турниры в четырёх дивизионах.

Вместе со «Стрижами» Новосибирскую область представлял «Факел» из Куйбышевского района.

«Факел» в итоге занял 12-е место, одержав одну победу при пяти поражениях.