Юные хоккеисты из Новосибирской области победили на всероссийском турнире «Золотой шайбы»

В конце мая спортсменов хоккейного клуба «Стрижи» ждет суперфинал в Казани.
В Нижегородской области завершились Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей (2010 – 2011 г.р.) в дивизионе «Байкальский». Борьбу за победу и выход в суперфинал вели 16 команд. Победителями соревнований стали юные воспитанники хоккейного клуба «Стрижи». В финале они обыграли команду «АК БУРЕ» из Республики Татарстан со счётом 1:0.
Чтобы завоевать право участия во всероссийских финальных соревнованиях «Золотой шайбы», «Стрижи» под руководством тренера Андрея Барсукова выиграли сначала муниципальные, а затем областные отборочные соревнования.
Соревнования в дивизионе «Байкальский» прошли в городе Большом Суходоле и объединили 16 команд. Всего в этой возрастной группе «Золотой шайбы» проводятся всероссийские турниры в четырёх дивизионах.
Вместе со «Стрижами» Новосибирскую область представлял «Факел» из Куйбышевского района.
«Факел» в итоге занял 12-е место, одержав одну победу при пяти поражениях.
Хоккеисты «Стрижей» одержали две победы в групповом турнире - 15:0 над камчатским «Кречетом» и 10:2 над командой «Каразюк» из Омской области, а вот в матче против «Гранита» из Приморского края новосибирцы уступили 3:5.
Несмотря на поражение, «Стрижи» вышли в основной раунд плей-офф.
В четверьфинале новосибирцы переиграли «Читу» 8:4, в полуфинале был повержен «Сахалин» 6:3 и в «золотом» матче «Стрижи» выстояли в напряжённой игре против команды «АК БУРЕ» из Татарстана и выиграли 1:0.
Теперь нашу команду ждёт суперфинал в Казани в конце мая этого года.
В хоккейном клубе «Стрижи» занимаются больше 120 детей в возрасте от 4 до 13 лет. Команда начинала своё существование в статусе дворового коллектива, а сейчас соревнуется с ведущими спортивными школами нашей области, участвует и выигрывает медали не только в городских, но и в региональных и всероссийских турнирах.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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