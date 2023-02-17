Более 20 юных атлетов из Новосибирской области отправятся на зимние игры «Дети Азии»

Ожидается, что участниками II зимних игр «Дети Азии» станут около тысячи спортсменов.
Через неделю новосибирские спортсмены отправятся в Кемерово, где начнутся II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». По итогам отборочных соревнований право выступить на играх завоевал 21 спортсмен из нашего региона. Также в состав делегации вошли 9 тренеров и руководителей команд. Замгубернатора Сергей Нелюбов встретился с участниками игр в правительстве Новосибирской области.
«Эти игры неслучайно называют «Олимпиадой для детей», они всегда проходят на очень высоком организационном уровне. Конкуренция на соревнованиях каждый год растет. Вы будете представлять Новосибирскую область, Сибирский федеральный округ. На первых зимних Международных играх «Дети Азии» наша команда остановилась в двух шагах от пьедестала, зато в прошлом году на летних играх во Владивостоке сибиряки выиграли общекомандный зачет. Мы надеемся, что вы покажете максимум своих возможностей и также вернетесь с медалями соревнований», – отметил Сергей Нелюбов.
В рамках встречи в правительстве региона спортсмены рассказали о последних этапах подготовки к играм. Хоккейная сборная региона объединит спортсменов из Новосибирской и Омской областей. Команда проведет совместные тренировочные сборы в Омске и 22 февраля отправится в Новокузнецк, где пройдут игры хоккейного турнира игр «Дети Азии». Лыжники, сноубордисты уже выступали на трассах Кемеровской области, этот опыт пригодится на предстоящих стартах. Для большинства спортсменов это будут первые международные соревнования в карьере. Новосибирские спортсмены выступят в составе сборной Сибирского федерального округа в соревнованиях по пяти видам спорта: конькобежном, кёрлинге, хоккее, лыжных гонках, сноуборд.
Международные спортивные игры «Дети Азии» впервые были проведены в 1996 году в Якутске и с тех пор стали частью мирового олимпийского движения. Каждые 4 года соревнования собирают юных спортсменов из стран-членов Олимпийского совета Азии. В 2019 году в Южно-Сахалинске были проведены первые зимние игры «Дети Азии». Кемеровская область принимает вторые зимние старты.
Ожидается, что участниками II зимних игр «Дети Азии» станут около тысячи спортсменов из 20 команд разных стран, в числе которых, кроме россиян, представители Армении, Афганистана, Беларуси, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Ливана, Непала, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Таиланда.
Фото: nso.ru
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