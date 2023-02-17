Более 20 юных атлетов из Новосибирской области отправятся на зимние игры «Дети Азии»

Через неделю новосибирские спортсмены отправятся в Кемерово, где начнутся II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». По итогам отборочных соревнований право выступить на играх завоевал 21 спортсмен из нашего региона. Также в состав делегации вошли 9 тренеров и руководителей команд. Замгубернатора Сергей Нелюбов встретился с участниками игр в правительстве Новосибирской области.

«Эти игры неслучайно называют «Олимпиадой для детей», они всегда проходят на очень высоком организационном уровне. Конкуренция на соревнованиях каждый год растет. Вы будете представлять Новосибирскую область, Сибирский федеральный округ. На первых зимних Международных играх «Дети Азии» наша команда остановилась в двух шагах от пьедестала, зато в прошлом году на летних играх во Владивостоке сибиряки выиграли общекомандный зачет. Мы надеемся, что вы покажете максимум своих возможностей и также вернетесь с медалями соревнований», – отметил Сергей Нелюбов.