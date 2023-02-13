В Новосибирскую область приехали юные самбисты со всей страны

В Сибирской Академии самбо проходят Всероссийские соревнования «Сибирский богатырь». В турнире участвуют юноши и девушки от 14 до 16 лет. В Новосибирск приехали спортсмены из 14 субъектов РФ от Петербурга до Якутии.

«Наш турнир завоевал популярность в России, к нам приезжают самбисты из разных регионов, потому что в Новосибирской области созданы отличные условия для развития самбо, – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. – Самбо – наш русский вид спорта. Он учит ребят не только подниматься на пьедестал, но и является ориентиром для воспитания юного поколения. Эти спортивные уроки обязательно пригодятся юношам и девушкам в дальнейшей жизни».