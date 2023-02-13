Андрей Травников поучаствовал в «Лыжне России» вместе с тысячами новосибирцев

Наряду с традиционными дистанциями на этот раз была проложена еще одна – 2130 метров, в честь наступающего 130-летия Новосибирска.
Губернатор Андрей Травников приветствовал участников открытия XLI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». «Дорогие друзья! Большая лыжная семья, профессионалы и любители – те, кто не может без сибирской зимы, без снега, без лыж, без отличного настроения, общения с единомышленниками и друзьями – я приветствую вас! Поздравляю с «Лыжней России»! Также хочу, чтобы мы все вместе поприветствовали постоянного, самого замечательного участника нашего праздника – Зою Григорьевну Попову – бабушку Зою из Академгородка. И, конечно же, всех ребятишек, которые сегодня выйдут на лыжню и поучаствуют в празднике. Ребята – хорошей лыжни вам! Всех с замечательным солнечным днем, с отличной зимой в этом году, с хорошим настроением! Всех с праздником! Всем хорошего скольжения! И пусть наш пример вовлекает все большее количество участников в лыжные праздники, в нашу большую, дружную семью!», – подчеркнул глава региона.
11 февраля Новосибирская область приняла участие в 41-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Она проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке правительства Новосибирской области.
Это – самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, которое регулярно проходит с 1982 года, собирая в различных регионах России тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни.
Новосибирская область проводит у себя значимый зимний праздник здоровья и спорта с 2004 года. Изначально наш регион принимал эти старты лишь на одной территории – в областном центре. В 2012 году география события расширилась, и сегодня праздник охватил практически всю область: лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трёх городских округах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. Поклонники лыжного спорта из наукограда Кольцово принимают участие в городской лыжной гонке в Академгородке.
В областном центре «Лыжня России» проходит на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского. Здесь участниками соревнований стали около трех тысяч человек. Все желающие могут сдать нормативы ВФСК ГТО, а также принять участие в спортивно-развлекательной программе, которая проходит на протяжении всего спортивного праздника.
В этом году лыжная гонка состоялась в традиционном формате – были организованы старты для самых юных спортсменов. Дети 6–8 лет вышли на дистанцию 500 метров. Участники 2005 года рождения и младше в ходе гонки преодолели дистанцию в 5 километров, 2004 года рождения и старше – 10 километров.
В этом году лыжная гонка состоялась в традиционном формате – были организованы старты для самых юных спортсменов. Дети 6–8 лет вышли на дистанцию решено в честь наступающего 130-летия Новосибирска. На «юбилейную» трассу вышли руководители – члены правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призёры и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы.
Фото: nso.ru
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