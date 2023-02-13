Андрей Травников поучаствовал в «Лыжне России» вместе с тысячами новосибирцев

Новосибирская область проводит у себя значимый зимний праздник здоровья и спорта с 2004 года. Изначально наш регион принимал эти старты лишь на одной территории – в областном центре. В 2012 году география события расширилась, и сегодня праздник охватил практически всю область: лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трёх городских округах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. Поклонники лыжного спорта из наукограда Кольцово принимают участие в городской лыжной гонке в Академгородке.

В областном центре «Лыжня России» проходит на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского. Здесь участниками соревнований стали около трех тысяч человек. Все желающие могут сдать нормативы ВФСК ГТО, а также принять участие в спортивно-развлекательной программе, которая проходит на протяжении всего спортивного праздника.