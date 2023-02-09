Новосибирские спортсмены примут участие в Международных играх «Дети Азии»

В Сибирском федеральном округе завершились отборочные турниры. В состав сборной СФО пробились 21 спортсмен из Новосибирской области. Наши атлеты выступят в турнирах по кёрлингу, шорт-треку, хоккею, лыжным гонкам и сноуборду.

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кемеровской области с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В программу соревнований входят десять зимних видов спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), керлинг, сноуборд, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл на лыжах (ски-кросс), горнолыжный спорт, волейбол на снегу (в качестве демонстрационного вида).

Отборочные соревнования в разных дисциплинах стартовали в декабре. По итогам турниров новосибирцы пробились в сборную СФО в пяти видах спорта:

керлинг – 2 спортсмена;

шорт-трек – 2 спортсмен;

хоккей – 8 спортсменов;

лыжные гонки – 5 спортсменов;

сноуборд – 4 спортсмена

С учетом тренеров и представителей состав делегации Новосибирской области составит 30 человек.

23 февраля в рамках игр «Дети Азии» в Кузбассе начнутся официальные тренировки хоккеистов, 24 февраля команды проведут первые матчи в рамках хоккейного турнира, 25 февраля борьбу в рамках своих соревнований начнут юные мастера керлинга, а на трассе ски-кросса фристайла будут разыграны первые медали Игр

Ожидается, что участниками II зимних игр «Дети Азии» станут около 1000 спортсменов из 20 команд — Армении, Афганистана, Беларуси, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Ливана, Непала, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана, Дальневосточного федерального округа, Кузбасса, Москвы, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

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