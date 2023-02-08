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Каким будет первый спортивный матч на арене нового ЛДС в Новосибирске?

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О первом хоккейном состязании, которое состоится 21 февраля, рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков.

pixabay.com

21 февраля в Новосибирске первый хоккейный матч на новой «Сибирь-Арене». Заявление об этом сделал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. На лед выйдут команды представителей силовых структур.

«Тестовый матч пройдет. Чтобы запустить арену в эксплуатацию, это нужно в обязательном порядке. 21 февраля 2023 года, – подчеркнул Алексей Колмаков. – Силовые структуры будут: прокуратура, ФСБ, МВД. И зрители соответственно в тех же погонах».

В министерстве спорта уточнили, что поскольку матч пройдет в тестовом режиме, количество участников и зрителей будет ограничено до 3 тысяч человек. «Вход на мероприятие будет по бесплатным пригласительным билетам. Которые, в первую очередь, будут предоставлены членам семей военнослужащих и участников турнира», — прокомментировали в ведомстве.

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