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В Новосибирской области стартовал чемпионат по спортивной гимнастике

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Первые медали атлетам вручил замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

В Новосибирской области стартовал чемпионат по спортивной гимнастике среди регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – лучшие гимнасты пройдут отбор для участия в чемпионате России. Первые медали спортсменам вручил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Приветствуя участников соревнований, замгубернатора подчеркнул, что Новосибирская область славится традициями и высокими достижениями в спортивной гимнастике, этот вид спорта признан в нашем регионе базовым, поэтому его развитию уделяется особое внимание.

«Новосибирская область славится традициями и высокими достижениями в спортивной гимнастике, поэтому этот вид спорта признан в нашем регионе базовым, его развитию уделяется особое внимание. Это видно не только по достижениям наших выдающихся спортсменов – олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и призера Олимпийских Игр Ивана Стретовича, но и по той инфраструктуре, которая создана в регионе», – отметил Сергей Нелюбов.

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проходит в самом большом гимнастическом зале в России – Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Появление в 2019 году этого комплекса, оснащенного необходимым современным оборудованием, позволило нашему региону значительно увеличить количество спортивных мероприятий любого масштаба и различного уровня. К примеру, в этом году Всероссийская федерация спортивной гимнастики поддержала инициативу проведения в нашем регионе отбора на чемпионат России – крупнейшие старты страны.

Соревнования сильнейших гимнастов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов пройдут в течение трех дней. Спортсмены выступят в командном многоборье, а в последний день в отдельных видах. Как подчеркнул президент Федерации спортивной гимнастики региона Евгений Подгорный, данные соревнования интересны тем, что они проводятся среди взрослых гимнастов, которые являются ведущими в этом виде спорта. В ходе торжественного открытия соревнования почетными гостями были вручены первые медали в командном многоборье среди женщин.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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Фото: nso.ru

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