В Новосибирской области стартовал чемпионат по спортивной гимнастике

Соревнования сильнейших гимнастов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов пройдут в течение трех дней. Спортсмены выступят в командном многоборье, а в последний день в отдельных видах. Как подчеркнул президент Федерации спортивной гимнастики региона Евгений Подгорный, данные соревнования интересны тем, что они проводятся среди взрослых гимнастов, которые являются ведущими в этом виде спорта. В ходе торжественного открытия соревнования почетными гостями были вручены первые медали в командном многоборье среди женщин.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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Фото: nso.ru