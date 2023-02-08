Хоккейная «Сибирь» вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В очередном домашнем матче КХЛ наши спортсмены принимали челябинский «Трактор». За две с небольшим минуты до конца третьего периода хозяева уступали в счете 2:4. Но смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм, сначала реализовав большинство в формате 6 на 4, а затем уже при игре 6 на 5 «Сибирь» ушла от поражения в основное время матча за 18 секунд до сирены.

В овертайме выявить победителя не удалось, а в серии бросков удача больше улыбнулась гостям.

«Откровенно говоря, было видно ещё по разминке, что часть команды не вполне готова играть такие боевые матчи. Соперник вышел как на последний бой, много силовых приемов. Мы к этому оказались не готовы. Но мы бились до конца, сняли вратаря, забили. Одному очку рады, но не тому, как была готова команда», — отметил главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

Не смотря на проигрыш, "Сибирь" первой из команд конференции «Восток» оформила выход в плей-офф.

Фото: hcsibir.ru