В Новосибирской области планируют провести Сибирские старты Специальной Олимпиады

Сборная Новосибирской области, завоевавшая 29 медалей на Единых Играх Специальной Олимпиады, вернулась из Казани домой. С участниками игр встретился министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. В рамках встречи было выдвинуто предложение провести у нас аналогичные соревнования регионального формата.



«На игры Специальной Олимпиады был непростой отбор, и наши ребята уверенно выступали, получив квоты в девяти видах спорта. Делегация Новосибирской области, включая тренеров и судей, была одной из самых представительных среди всех регионов, что говорит об опыте наших специалистов. Поэтому мы можем увеличивать количество и повышать уровень наших соревнований Специальной Олимпиады, тем более спортивная инфраструктура региона позволяет проводить соревнования самого высокого ранга», – отметил Сергей Ахапов.



В Новосибирской области в течение года проводятся турниры Специальной Олимпиады по 16 спортивным дисциплинам. По этому показателю наш регион является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе. Спортсмены из других городов готовы принимать участие в наших соревнованиях. Летом в центре спортивной гимнастики Евгения Подгорного запланировано проведение региональных соревнований Специальной Олимпиады по спортивной гимнастике.



Министр подчеркнул, что правительство Новосибирской области готово делать всё возможное для того, чтобы ребята чаще переживали такие яркие эмоции. Ведь подобные мероприятия способствуют развитию «особенных детей», их социализации в обществе, что и является основной задачей адаптивного спорта.

Фото: nso.ru