Тысячи новосибирцев примут участие в масштабной лыжной гонке «Лыжня России»

В Новосибирской области состоится самое масштабное зимнее физкультурно-спортивное мероприятие – XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В правительстве региона на заседании оргкомитета, прошедшем под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова, обсудили вопросы подготовки к самому массовому спортивному зимнему мероприятию.

Как отметил замгубернатора, в этом году «Лыжня России», которая регулярно организуется с 1982 года, пройдет без ограничений, в рамках соревнований предусмотрены дистанции для детей. «Уверен, что все любители этого вида спорта и здорового образа жизни выйдут 11 февраля на старт», – отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.



Традиционно «Лыжня России» пройдет в 33 муниципальных районах и городских округах. Как подчеркнул в ходе оргкомитета министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, муниципальные районы активно участвуют в организации «Лыжни России», помимо самих лыжных стартов, предусмотрены мастер – классы по лыжным гонкам среди дошкольников и школьников, конкурсы детских рисунков, тематические фотозоны и праздничные мероприятия. Главный старт будет дан в Новосибирске на лыжной базе им. А. Тульского (ул. Ионосферная, 3), здесь же пробегут и жители р.п. Кольцово. 11 февраля первыми на старт в Академгородке выйдут самые юные лыжники: мальчики и девочки в возрасте 6–8 лет смогут показать себя на дистанции 500 метров. В пятикилометровом забеге будут состязаться юноши и девушки 2005 г. р. и моложе. Специальная дистанция 2130 метров придумана для участников корпоративной гонки (состоятся два старта): к традиционным двум километрам будет добавлено еще 130 метров – в честь юбилея города Новосибирска. На дистанцию 10 км выйдут все желающие, мужчины и женщины 2004 г. р. и старше. Также все присутствующие смогут сдать нормативы ГТО.



По традиции участникам соревнований вручается сувенирная продукция Минспорта России. Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходимо получить медицинскую справку и пройти регистрацию. Подробности на сайте министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Напомним, что «Лыжня России» проходит во вторую субботу февраля по всей стране в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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