Новосибирские спортсмены привезли 29 медалей с Единых Игр Специальной Олимпиады

В копилке наших атлетов — 9 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград.
Соревнования в Казани собрали 2154 участника из 59 регионов России и Республики Беларусь. Спортсмены боролись за награды в восьми летних и десяти зимних видах спорта. Новосибирскую область на Единых Играх Специальной Олимпиады представляли 58 человек, среди них 47 атлетов, завоевавших 9 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград.
В составе сборной Новосибирской области выступали 47 спортсменов по девяти видам спорта: легкая атлетика, флорбол, баскетбол, лыжные гонки, бег на снегоступах, плавание, настольный теннис, танцевальный спорт, шорт-трек.
«В последние годы адаптивный спорт в Новосибирской области наращивает темпы развития, как по количеству занимающихся, так и по результатам. Мы регулярно проводим региональные старты Специальной Олимпиады по различным видам спорта, поэтому нам была выделена достаточно большая квота на участие спортсменов в Единых Играх в Казани. Наша делегация была одной из самых представительных среди всех регионов. Для нас очень важно, чтобы как можно больше «особенных атлетов» в разных районах области занимались физкультурой и спортом, а также участвовали в таких ярких спортивных праздниках», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
36 атлетов нашей команды вернулись с медалями Единых Игр Специальной Олимпиады, некоторые спортсмены остановились на четвертом или пятом месте, и независимо от результата, все участники были награждены призами – это принцип Специальной Олимпиады. Все, кто побывал на соревнованиях в Казани, стали участниками яркого спортивного праздника и увидели мир равных возможностей. Соревнования, которые завершились в Казани, многие эксперты назвали самыми масштабными в истории Специальной Олимпиады в России.
Фото: nso.ru
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