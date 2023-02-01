Новосибирские спортсмены привезли 29 медалей с Единых Игр Специальной Олимпиады

Соревнования в Казани собрали 2154 участника из 59 регионов России и Республики Беларусь. Спортсмены боролись за награды в восьми летних и десяти зимних видах спорта. Новосибирскую область на Единых Играх Специальной Олимпиады представляли 58 человек, среди них 47 атлетов, завоевавших 9 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград.

В составе сборной Новосибирской области выступали 47 спортсменов по девяти видам спорта: легкая атлетика, флорбол, баскетбол, лыжные гонки, бег на снегоступах, плавание, настольный теннис, танцевальный спорт, шорт-трек.