На чемпионате по синхронному плаванию в Новосибирской области впервые выступили смешанные дуэты

Теперь в группе наравне с женщинами могут выступать мужчины, кроме того, в программе соревнований появится мужское соло.
В бассейне «Нептун» состоялись чемпионат и первенство Новосибирской области по синхронному плаванию. Турниры подвели итоги сезона, в котором сразу восемь наших спортсменок выполнили звания мастеров спорта. Кроме того, в этом году стало известно о кардинальных изменениях в правилах синхронного плавания. Теперь в группе наравне с женщинами могут выступать мужчины, в программе соревнований появится мужское соло. И в Новосибирской области количество юношей в секциях увеличивается. На чемпионате области впервые выступали два смешанных дуэта.
Соревнования по синхронному плаванию собрали в бассейне «Нептун» почти 200 участников. В чемпионате Новосибирской области выступали 37 спортсменов, 156 юношей и девушек разыгрывали медали в рамках областного первенства. Турниры подводили итоги года, который стал успешным для нашего синхронного плавания.
«В этом году сразу 8 девушек выполнили звания мастеров спорта, - подводит итоги года президент федерации синхронного плавания Новосибирской области Наталья Сидорина. – Кроме того, наша команда успешно выступила на Всероссийской спартакиаде сильнейших. Девчонки выступали на одной воде с первым и вторым составами сборных страны, они справились с волнением. Новосибирская область заняла восьмое общекомандное место».
В этом году международная федерация плавания (FINA) внесла изменения в правила синхронного плавания. Во-первых, меняется система судейства. Некоторые эксперты сравнивают изменения с переворотом с ног на голову. Зрители смогут оценить изменения только в новом сезоне, когда правила вступят в силу. В программе чемпионатов мира появится мужское соло. В состав технической, произвольной и акробатической групп может быть включено до двух мужчин. Это значит, что теперь группы могут быть смешанными. В том числе и на Олимпийских играх. Это не обязательное требование, а только возможность для мужчин показать себя в команде. Однако, ведущие тренеры мировых сборных уже сейчас активно привлекают мужчин в групповой состав, так как их силовые качества помогут при выполнении акробатических элементов.
Эксперты уверены, синхронное плавание очень скоро изменится. А юноши и мужчины уже сейчас выступают в соревнованиях. В Новосибирске в секциях у разных тренеров тренируются шесть мальчиков, двое выступали с программами в рамках смешанных дуэтов на первенстве Новосибирской области.
Фото: sport.nso.ru
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