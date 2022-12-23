На чемпионате по синхронному плаванию в Новосибирской области впервые выступили смешанные дуэты

В бассейне «Нептун» состоялись чемпионат и первенство Новосибирской области по синхронному плаванию. Турниры подвели итоги сезона, в котором сразу восемь наших спортсменок выполнили звания мастеров спорта. Кроме того, в этом году стало известно о кардинальных изменениях в правилах синхронного плавания. Теперь в группе наравне с женщинами могут выступать мужчины, в программе соревнований появится мужское соло. И в Новосибирской области количество юношей в секциях увеличивается. На чемпионате области впервые выступали два смешанных дуэта.

Соревнования по синхронному плаванию собрали в бассейне «Нептун» почти 200 участников. В чемпионате Новосибирской области выступали 37 спортсменов, 156 юношей и девушек разыгрывали медали в рамках областного первенства. Турниры подводили итоги года, который стал успешным для нашего синхронного плавания.