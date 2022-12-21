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Фехтовальщица из Новосибирска София Позднякова названа лучшей российской спортсменкой летней Олимпиады в Токио

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София взяла на Играх два золота — в личном первенстве и в командном турнире.

Олимпийский комитет России (ОКР) назвал лучших спортсменок Игр в Токио-2020 и Пекине-2022. Одной из них стала фехтовальщица София Позднякова из Новосибирска.

Вручение премий ОКР проходило 20 декабря 2022 года в Москве на Олимпийском балу. Лучших спортсменов выбрали в 17 номинациях.

25-летняя София Позднякова из Новосибирска завоевала две золотые медали в Токио – в личном и командном турнире саблисток. Ее признали лучшей российской спортсменкой Олимпийских игр-2020.

Девушка родилась в Новосибирске и тренируется в местном Центре спортивной подготовки по фехтованию.

Фото: Екатерина Локтева

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