Фехтовальщица из Новосибирска София Позднякова названа лучшей российской спортсменкой летней Олимпиады в Токио

София взяла на Играх два золота — в личном первенстве и в командном турнире.
Олимпийский комитет России (ОКР) назвал лучших спортсменок Игр в Токио-2020 и Пекине-2022. Одной из них стала фехтовальщица София Позднякова из Новосибирска.
Вручение премий ОКР проходило 20 декабря 2022 года в Москве на Олимпийском балу. Лучших спортсменов выбрали в 17 номинациях.
25-летняя София Позднякова из Новосибирска завоевала две золотые медали в Токио – в личном и командном турнире саблисток. Ее признали лучшей российской спортсменкой Олимпийских игр-2020.
Девушка родилась в Новосибирске и тренируется в местном Центре спортивной подготовки по фехтованию.
Фото: Екатерина Локтева
Комментарии (0)