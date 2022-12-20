Новосибирские спортсмены завоевали в уходящем году 3360 медалей

500 представительных мероприятий на территории региона, 660 спортсменов, входящих в состав сборной, 3360 завоеванных медалей – такие цифры были озвучены министром физической культуры и спорта Новосибирской области Сергеем Ахаповым на итоговой пресс-конференции 20 декабря.

«Несмотря на серьезные вызовы, с которыми столкнулся российский спорт, были созданы условия для сохранения соревновательной активности наших атлетов, появились новые форматы соревнований с участием спортсменов из дружественных стран. Ярко прошла Всероссийская спартакиада сильнейших, а также состоялись новые турниры. Это позволило нам сохранить, а в некоторых случаях расширить турнирный календарь наших ведущих атлетов», – подчеркнул Сергей Ахапов.



В 2022 году в регионе были проведены все запланированные массовые мероприятия, в том числе «Лыжня России», «Кросс нации», Сибирский фестиваль бега, полумарафон «Забег.РФ». Многие из них собирали от пяти до десяти тысяч участников. Более 100 мероприятий прошло в рамках Дня физкультурника. Около 40 тысяч человек приняли участие в фестивалях ГТО, большое внимание уделялось развитию адаптивной физической культуры. Продолжилась работа по совершенствованию деятельности по организации физкультурной и оздоровительной деятельности среди школьников, студентов, лиц пожилого возраста.



«Для увеличения числа занимающихся физкультурой и спортом в разных районах Новосибирской области мы строим небольшие, общедоступные площадки. Мы видим их востребованность. Наша цель, чтобы больше половины, а точнее 55% жителей нашего региона регулярно занимались физической культурой и спортом к 2024 году. Мы планомерно двигаемся к этому показателю», – отметил министр физической культуры и спорта.



В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2022 году закуплено оборудование для создания четырех спортивных площадок ГТО в Болотнинском, Краснозерском, Ордынском и Чулымском районах. Еще пять малых площадок ГТО построены и оснащены оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в Карасукском, Кыштовском, Новосибирском, Черепановском районах и городе Новосибирске. Завершены мероприятия по созданию физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в с. Барышево Новосибирского района и с. Кочки Кочковского района. Заканчивается строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске.

Фото: sport.nso.ru