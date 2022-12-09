В Новосибирской области будут развивать открытые пространства для экстремальных видов спорта

Кикскутеринг, инлайн-скейтинг, агрессивные ролики и другие виды уличных экстремальных видов спорта будут развиваться в Новосибирской области. Вопросы укрепления системы работы с молодежью в регионе, в том числе, поддержки развития уличных экстремальных видов спорта, работы совета по молодежной политике обсуждены в ходе заседания совета по молодежной политике при правительстве Новосибирской области.

Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова. В частности, он подчеркнул, что в 2022 году состоялся целый ряд важных для развития молодежной политики региона событий. «В числе важнейших для сферы молодежной политики – проведение акции взаимопомощи #МыВместе по сбору гуманитарной помощи, создание Российского движения детей и молодежи, введение в вузах должности проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности, – подчеркнул Сергей Нелюбов. – Основой для выстраивания диалога и взаимодействия с подростками и молодежью станет изданный в 2022 году указ президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Это позволит придать сфере молодежной политики региона новый качественный импульс».



Как отметил министр образования региона Сергей Федорчук, в муниципалитетах области приняты стратегии по работе с молодежью, продолжается создание открытых пространств в малых городах и селах Новосибирской области – в 2022 году создано 4 таких площадки, всего их в регионе 13.



Одно из перспективных направлений молодежной политики региона – развитие уличных экстремальных видов спорта: скейтбординга, кикскутеринга (самокатный спорт), велоспорт ВМХ, инлайн-скейтинга (агрессивные ролики), сноубординга, воркаута, паркура. Как подчеркнул вице-президент региональной федерации экстремального спорта и молодежных спортивных движений Станислав Давыдов, в Новосибирской области выстроена системная работа с молодежью по развитию экстремальных видов спорта – ими занимаются более 2,5 тысячи юных жителей региона, и ежегодно эта цифра растет. Для развития данного направления необходимо развитие инфраструктуры – установка экстрим-парков, воркаут-площадок, организация соответствующих мастер-классов и фестивалей, подготовка тренеров и спортсменов, конкурентоспособных на всероссийском уровне.



По итогам заседания совета рекомендовано продолжить реализацию стратегий молодежной политики в муниципальных образованиях региона, развитие инфраструктуры для подростков и молодежи, в том числе, – создание в отдаленных территориях подростковых центров и открытых пространств, поставлена задача внедрения в работу органов и учреждений сферы молодежной политики организации трудовых отрядов подростков и другие задачи.