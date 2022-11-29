Новосибирские спортсмены выиграли общекомандный зачет чемпионата России по киокусинкай

В Московском Центре Боевых Искусств завершились чемпионат и первенство России (16-17 лет) по киокусинкай (дисциплина синкёкусинкай). Новосибирцы завоевали 5 медалей в турнире взрослых и выиграли общекомандный зачёт соревнований. В первенстве страны на счету наших спортсменов одна бронзовая медаль.

Чемпионат и первенство России по киокусинкай собрали 263 участника из 31 региона страны. Новосибирскую область представляла команда из 24 спортсменов (13 во взрослом турнире и 11 в соревнованиях юношей и девушек 16-17 лет).

Мужской турнир в дисциплине ката завершался новосибирским финалом. В нём встречались Давид Магурдумян и Александр Александров. Интересно, что Магурдумян (тренер Сергей Нечепуренко) ранее дважды побеждал на чемпионате страны, а в прошлом году уступил первенство новосибирцу Руслану Андрееву. В Москве Андреев не выступал, но он подготовил Александра Александрова, который впервые принимал участие в чемпионате России. Дебют оказался золотым. Александров выиграл, Магурдумян второй год подряд финишировал на второй ступени пьедестала.