Новосибирские спортсмены выиграли общекомандный зачет чемпионата России по киокусинкай

Первое место было завоевано в упорной борьбе с командой Москвы, которую удалось обогнать всего на балл.
В Московском Центре Боевых Искусств завершились чемпионат и первенство России (16-17 лет) по киокусинкай (дисциплина синкёкусинкай). Новосибирцы завоевали 5 медалей в турнире взрослых и выиграли общекомандный зачёт соревнований. В первенстве страны на счету наших спортсменов одна бронзовая медаль.
Чемпионат и первенство России по киокусинкай собрали 263 участника из 31 региона страны. Новосибирскую область представляла команда из 24 спортсменов (13 во взрослом турнире и 11 в соревнованиях юношей и девушек 16-17 лет).
Мужской турнир в дисциплине ката завершался новосибирским финалом. В нём встречались Давид Магурдумян и Александр Александров. Интересно, что Магурдумян (тренер Сергей Нечепуренко) ранее дважды побеждал на чемпионате страны, а в прошлом году уступил первенство новосибирцу Руслану Андрееву. В Москве Андреев не выступал, но он подготовил Александра Александрова, который впервые принимал участие в чемпионате России. Дебют оказался золотым. Александров выиграл, Магурдумян второй год подряд финишировал на второй ступени пьедестала.
В женском кумите в весовой категории до 50 кг Новосибирскую область представляла Екатерина Березова. Воспитаннице Вячеслава Коровкина недавно исполнилось 18 лет, она дебютировала на взрослом чемпионате страны и дошла до финала, где уступила многократной победительнице Джунай Алиевой из Москвы.
В мужском кумите в весовой категории до 85 кг выступал еще один молодой воспитанник Вячеслава Коровкина Данил Пузь. 20-летний спортсмен остановился на рубеже полуфинала, завоевав бронзовую медаль.
В самой престижной абсолютной весовой категории 85+ Павел Фефелов (тренер Андрей Киткин) вышел в финал, где встречался с Сергеем Курягиным из Красноярского края. Спортсмены не смогли выявить победителя в основное время, и лишь решением судей победу праздновал Курягин. Выиграв серебро, Павел Фефелов завоевал право выступать на абсолютном чемпионате мира. Этот турнир проводится раз в 4 года и состоится в октябре 2023 года в Токио.
«В общекомандном зачете чемпионата России сборная Новосибирской области на один балл в упорной борьбе опередила команду Москвы и завоевала первое место – это отличный результат, – подвёл итоги соревнований исполнительный директор Ассоциации Киокусинкай Новосибирской области Андрей Киткин. – С другой стороны, мы не очень довольны выступлением юношей и девушек. Из 11 человек у нас всего 1 бронзовая медаль, завоеванная Романом Кононовым в дисциплине ката».
Фото: sport.nso.ru
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