Новосибирские пловцы привезли 14 медалей с чемпионата России

Лидер сборной Арина Суркова завоевала в личных дисциплинах две золотые и две серебряные медали, установив два рекорда страны.
В Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде (бассейн 25 метров). Новосибирские пловцы вновь подтвердили свой высокий класс.
Соревнования проводились в рамках комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду "Игры дружбы" (II этап). Новосибирские пловцы завоевали 14 медалей: три золотых, девять серебряных и две бронзовых.
Лидер сборной команды Арина Суркова завоевала в личных дисциплинах две золотые и две серебряные медали, установив два рекорда России. 24-летняя пловчиха стала сильнейшей в плавании баттерфляем на 50 м и 100 м. На 50-метровкой дистанции Арина побила свой же рекорд страны на 0,03 секунды, проплыв за 24,84 секунды. На стометровке баттерфляем Арина также сумела переписать рекорд России, установленный Светланой Чимровой еще в 2017 году (56,39 секунды). Наша землячка показала на финише рекордные 56,30 секунды.
На дистанции 50 м и 100 м вольным стилем Арина Суркова стала серебряным призёром, уступив лишь Марии Каменевой.
Две серебряные медали на счету Анастасии Дуплинской на 100 м и 200 м на спине. Анита Грищенко стала серебряным призером на 50-метровке баттерфляем, финишировав вслед за Ариной Сурковой.
Даниил Марков также с серебром чемпионата России в королевском спринте на 50 м вольным стилем.
В эстафетном плавании новосибирцы традиционно в числе сильнейших команд страны. На этот раз нашим пловцам удалось выиграть женскую комбинированную эстафету 4 по 50 метров. Серебро в женской эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Две бронзы на счету мужчин в эстафетах 4 по 50 м и 4 по 100 м вольным стилем.
«Подводя итоги чемпионата России могу сказать, что наша команда выступила отлично, в очередной раз, подтвердив свой высокий классНесмотря на то, что не все наши лидеры приняли участие в соревнованиях, Владимир Морозов и Екатерина Никонова не смогли приехать на эти старты, наша команда заняла третье общекомандное место среди всех субъектов Российской Федерации. Отмечу выступление Арины Сурковой, которая на 50 и 100 метров баттерфляем установила рекорды страны, подтвердив, что с мотивацией у спортсменов всё в порядке, не смотря на отсутствие международных стартов», — резюмировал президент федерации плавания Новосибирской области Сергей Герасимов.
Информация федерации плавания Новосибирской области.
Фото: фотограф всероссийской федерации плавания Алексея Савченко
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