Новосибирские пловцы привезли 14 медалей с чемпионата России

В Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде (бассейн 25 метров). Новосибирские пловцы вновь подтвердили свой высокий класс.

Соревнования проводились в рамках комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду "Игры дружбы" (II этап). Новосибирские пловцы завоевали 14 медалей: три золотых, девять серебряных и две бронзовых.

Лидер сборной команды Арина Суркова завоевала в личных дисциплинах две золотые и две серебряные медали, установив два рекорда России. 24-летняя пловчиха стала сильнейшей в плавании баттерфляем на 50 м и 100 м. На 50-метровкой дистанции Арина побила свой же рекорд страны на 0,03 секунды, проплыв за 24,84 секунды. На стометровке баттерфляем Арина также сумела переписать рекорд России, установленный Светланой Чимровой еще в 2017 году (56,39 секунды). Наша землячка показала на финише рекордные 56,30 секунды.