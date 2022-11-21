Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов получил золотой знак ГТО

Награждение знаками отличия ГТО состоялось в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в рамках стратегической сессии, в которой участвуют руководители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта.

«В каждом из регионов есть опыт, который, конечно, необходим для того, чтобы обеспечить эффективную работу спортивных ведомств субъектов», – отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В ходе сессии Олег Матыцин вручил государственные награды, Кубки по итогам крупнейших соревновани летне-осеннего сезона, а также знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».