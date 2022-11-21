Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов получил золотой знак ГТО

Знак отличия ему вручил министр спорта Российской федерации Олег Матыцин.
Награждение знаками отличия ГТО состоялось в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в рамках стратегической сессии, в которой участвуют руководители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта.
«В каждом из регионов есть опыт, который, конечно, необходим для того, чтобы обеспечить эффективную работу спортивных ведомств субъектов», – отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
В ходе сессии Олег Матыцин вручил государственные награды, Кубки по итогам крупнейших соревновани летне-осеннего сезона, а также знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Четыре руководителя органов исполнительной власти субъектов РФ выполнили нормативы ГТО на золотой знак, среди них министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
«Личный пример дорогого стоит, все мы на примерах своих кумиров приходили в спорт. И я не исключение, когда начинал заниматься плаванием, – отметил Сергей Ахапов. – Минстерством спорта мы также стараемся подавать пример, участвуем в корпоративных соревнованиях, в том числе сдаем нормативы комплекса ГТО. Мы особое внимание уделяем развитию инфраструктуры ГТО на территории региона. Ежегодно в области вводим в эксплуатацию около 10 площадок и видим увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом».
Фото: nso.ru
Комментарии (0)