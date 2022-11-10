В Новосибирской области установили новые площадки ГТО в рамках нацпроекта

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» завершается установка площадок ГТО в районах Новосибирской области. В рамках проекта в 2022 году закуплено оборудование для создания четырех спортивных площадок ГТО в Болотнинском, Краснозерском, Ордынском и Чулымском районах. Еще пять малых площадок ГТО построены и оснащены оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в Карасукском, Кыштовском, Новосибирском, Черепановском районах и городе Новосибирске.

На площадках установлены тренажеры на разные группы мышц, турники, брусья, перекладины различной высоты, скамьи для пресса и отжиманий, оборудованы секторы для прыжков в длину и метания мячей. Также рядом располагаются информационные стенды с нормативами ГТО.



«У нас действует 40 центров тестирования комплекса ВФСК ГТО, теперь у еще большего числа жителей появится возможность подготовиться к выполнению нормативов в подходящих условиях – на площадке все необходимое для прыжков, отжиманий, метания мяча и других видов испытаний. В этом году в регионе мы провели семь фестивалей ГТО, которые собрали более 30 тысяч участников. Видим, что количество желающих принять участие в таких мероприятиях и выполнить нормативы на знаки отличия ГТО растет, поэтому площадки будут востребованы», – отметил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.



Новосибирцы активно участвуют не только в областных фестивалях, но и всероссийских. Команды Новосибирской области успешно представили регион на VII Всероссийском фестивале ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций в «Артеке» (Республика Крым) и на II Всероссийском фестивале ВФСК «ГТО» среди семейных команд в Калининграде, заняв четвертое место.



Напомним, что в числе ключевых целей нацпроекта «Демография» – увеличение количества граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, а также мотивация на отказ от вредных привычек и вовлечение в здоровый образ жизни. Для этих целей с 2019 года в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в регионе оборудовано 26 спортивных площадок для выполнения нормативов ГТО, еще 20 построены в рамках региональной программы.