Новосибирские самбисты завоевали золото и серебро на первенстве мира

Более 500 участников из 25 стран встретились на первенстве мира по самбо. Международная федерация самбо допустила спортсменов из России до всех международных стартов в нейтральном статусе (с флагом и гимном Международной федерации самбо). Новосибирские атлеты вошли в состав сборной России в боевом самбо, выиграв национальное первенство среди юниоров, что является сложной задачей. На первенстве мира в Ереване Артём Тадин выиграл золотую медаль, Анатолий Лизнёв стал серебряным призёром соревнований.

- Поздравляю ребят, тренеров с этим успехом, - обратился к собравшимся министр спорта Сергей Ахапов. – 4 года назад мы открыли областную школу самбо, наша тренировочная база одна из лучших в стране. Спортсмены имеют возможность проводить сборы в летнем лагере, они обучаются в колледже олимпийского резерва, который способствует их планомерной подготовке к важнейшим стартам. Всесторонняя поддержка и даёт такой результат.