Новосибирские самбисты завоевали золото и серебро на первенстве мира

На встрече в министерстве спорта Новосибирской области борцы и тренеры поделились подробностями прошедших соревнований.
Новосибирские спортсмены завоевали золотую и серебряную награды на первенстве мира по боевому самбо, которое завершилось в Армении. До этого на мировом уровне в этой дисциплине встречались только взрослые атлеты. На встрече в министерстве спорта Новосибирской области борцы, тренеры поделились подробностями первого мирового турнира юниоров и юношей.
Более 500 участников из 25 стран встретились на первенстве мира по самбо. Международная федерация самбо допустила спортсменов из России до всех международных стартов в нейтральном статусе (с флагом и гимном Международной федерации самбо). Новосибирские атлеты вошли в состав сборной России в боевом самбо, выиграв национальное первенство среди юниоров, что является сложной задачей. На первенстве мира в Ереване Артём Тадин выиграл золотую медаль, Анатолий Лизнёв стал серебряным призёром соревнований.
- Поздравляю ребят, тренеров с этим успехом, - обратился к собравшимся министр спорта Сергей Ахапов. – 4 года назад мы открыли областную школу самбо, наша тренировочная база одна из лучших в стране. Спортсмены имеют возможность проводить сборы в летнем лагере, они обучаются в колледже олимпийского резерва, который способствует их планомерной подготовке к важнейшим стартам. Всесторонняя поддержка и даёт такой результат.
Медалисты первенства мира оценили собственное выступление. Анатолий Лизнёв (весовая категория до 64 кг) в полуфинале удушающим приемом одержал победу над спортсменом из Киргизии, в финале с минимальным преимуществом уступил сопернику из Казахстана. По его признанию не смог перестроиться по ходу схватки, сказалось психологическое давление первенства мира.
Сборная Казахстана в боевом самбо на равных соперничала с российской командой. Финальная схватка Артёма Тадина (весовая категория до 98 кг) была решающей в соревновании сборных. Новосибирец уверенно одержал победу над соперником из Киргизии, сборная России отпраздновала командную победу.
Спортсмены тренируются под руководством Дмитрия Постникова, Алексея Орлова, Владимира Завалищева и Павла Чупрасова.
По итогам Первенства мира в дисциплине «боевое самбо» российская юниорская сборная завоевала три золотые и три серебряные медали.
На официальном приёме в министерстве спорта президент Новосибирской региональной Федерации Самбо Станислав Колесников отметил, что в общей сложности семь новосибирских спортсменов входят в состав национальной команды. Директор новосибирского училища олимпийского резерва Алексей Смирнов похвалил ребят за старание в учёбе, отметив характерную для самбистов дисциплину и прилежность.
На встрече обсуждались возможности повышения эффективности подготовки новосибирских спортсменов. В условиях жесткой конкуренции нет времени почивать на лаврах, иначе соперники выйдут вперёд. Тем более нашим молодым борцам предстоит непростой переходный период – они начинают борьбу среди взрослых самбистов. Современный спорт требует всестороннего анализа, совместная работа даёт результат.
За высокие результаты спортсмены и тренеры были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.
Фото: sport.nso.ru
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