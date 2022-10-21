Новосибирская спортсменка стала абсолютной чемпионкой Федерации пилонного спорта России

Семнадцатилетняя Алина Масалова установила рекорд по количеству набранных баллов среди всех участников первенства России.
Новосибирские спортсменки из команды «Аврора реалити» привезли домой рекорд России и 19 медалей чемпионата и первенства России, а также со всероссийских соревнований по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике.
Соревнования проходили в Москве, за медали боролись более 430 спортсменов из 23 регионов России.
Соревнования стали рекордными по численности участников за всю историю российского пилонного спорта и воздушно-спортивной атлетики. На протяжении двух соревновательных дней на площадке выступили 430 лучших спортсменов из 23 регионов России, таких как Москва, Республика Башкортостан, Республика Алтай, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Архангельская область, Астраханская область, Иркутская область, Кемеровская область, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Саратовская область, Сахалинская область, Тверская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Новосибирская спортсменка Алина Масалова стала абсолютной чемпионкой Федерации пилонного спорта России, набрав 150.4 балла в дисциплине "соло" - юниорки профессионалы. Семнадцатилетняя спортсменка установила рекорд по количеству набранных баллов среди всех участников соревнований. Ее балл стал рекордным за всю историю. Кстати, Алина является на сегодняшний день пятикратной чемпионкой России ФПСР 2018-2022. Спортсменка занимается у именитых тренеров Лющенко Дарины Константиновны и Павловой Вероники Дмитриевны в спортклубе «Аврора реалити». Алина является автором сложнейшего элемента на пилоне «прыжок масаловой», который международная федерация World Pole Sports & Arts Federation, внесла в правила Pole Sports Code of Points, оценив его на самый высокий балл 1.0 с правом получения дополнительного бонуса за риск.
По итогам соревнований четыре новосибирские спортсменки - Алина Масалова, Кристина Шахова, Дарья Михайлова и Дарья Сюрдонкина вошли в состав сборной Федерации пилонного спорта России и будут представлять честь страны на международных соревнованиях POSA в течение одного года.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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