Новосибирская спортсменка стала абсолютной чемпионкой Федерации пилонного спорта России

Новосибирские спортсменки из команды «Аврора реалити» привезли домой рекорд России и 19 медалей чемпионата и первенства России, а также со всероссийских соревнований по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике.

Соревнования проходили в Москве, за медали боролись более 430 спортсменов из 23 регионов России.

Соревнования стали рекордными по численности участников за всю историю российского пилонного спорта и воздушно-спортивной атлетики. На протяжении двух соревновательных дней на площадке выступили 430 лучших спортсменов из 23 регионов России, таких как Москва, Республика Башкортостан, Республика Алтай, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Архангельская область, Астраханская область, Иркутская область, Кемеровская область, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Саратовская область, Сахалинская область, Тверская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.