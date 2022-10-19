Новосибирских паралимпийцев наградили в региональном правительстве

Спортсмены и тренеры, выступая с ответным словом, отметили высокий уровень проведения соревнований. Все турниры прошли на подготовленных аренах, в лёгкой атлетике были показаны результаты, превышающие мировые рекорды. По две золотые медали на международных играх «Мы вместе. Спорт» завоевали Алёна Евдокимова, Максим Шабуров, Михаил Карпов (фехтование на колясках), Антон Кулятин, Александр Батажев (лёгкая атлетика).

Наши паралимпийцы выиграли медали в пяти видах спорта из шести, в которых принимали участие на соревнованиях в Сочи, что говорит о высоком уровне развития адаптивного спорта в Новосибирской области. Это подчеркнул заместитель министра спорта Новосибирской области Олег Савонин.