Новосибирских паралимпийцев наградили в региональном правительстве

На международных играх «Мы вместе. Спорт» наша сборная заняли четвертое место в общекомандном зачёте среди 78 команд.
В правительстве Новосибирской области состоялось награждение региональной команды спортсменов-паралимпийцев, которые завоевали 39 медалей на международных играх «Мы вместе. Спорт», и заняли четвёртое место в общекомандном зачёте среди 78 команд субъектов РФ.
Международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» состоялись в Сочи с 2 по 9 октября. В них участвовали больше тысячи спортсменов из 11 стран. Они разыграли 369 комплектов наград в 9 дисциплинах. Новосибирская область была представлена 26 спортсменами в 6 видах спорта.
После уточнений результатов в командном зачёте сборная нашего региона выиграла 39 медалей, заняв 4 место, оставив позади команды 74 субъектов РФ.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов высоко оценил достигнутый результат, отметив командный дух сибиряков.
«Очень важное название «Мы вместе. Спорт». Спорт всегда был объединяющей силой. Прошедшие соревнования показали, что наша страна успешно проводит международные старты, где спортсмены состязаются в честной борьбе, добиваются честных побед. И наша областная сборная объединилась, выступала монолитной командой, что и позволило показать достойный результат», – подчеркнул Сергей Нелюбов.
Спортсмены и тренеры, выступая с ответным словом, отметили высокий уровень проведения соревнований. Все турниры прошли на подготовленных аренах, в лёгкой атлетике были показаны результаты, превышающие мировые рекорды. По две золотые медали на международных играх «Мы вместе. Спорт» завоевали Алёна Евдокимова, Максим Шабуров, Михаил Карпов (фехтование на колясках), Антон Кулятин, Александр Батажев (лёгкая атлетика).
Наши паралимпийцы выиграли медали в пяти видах спорта из шести, в которых принимали участие на соревнованиях в Сочи, что говорит о высоком уровне развития адаптивного спорта в Новосибирской области. Это подчеркнул заместитель министра спорта Новосибирской области Олег Савонин.
«Программы адаптивного спорта, которые мы реализуем, позволяют готовить сильную сборную, воспитывать резерв. На территории региона работает 6 государственных спортивных школ, аккредитованы федерации в спорте глухих, спорте слепых, спорте лиц с интеллектуальными нарушениями, с повреждением опорно-двигательного аппарата», – отметил Олег Савонин.
Ежегодно на территории Новосибирской области в адаптивном спорте проводится порядка 60 официальных физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня, в том числе мероприятий в рамках Специальной Олимпиады России, а также такие крупные мероприятия для региона как летняя и зимняя Спартакиады инвалидов Новосибирской области.
Фото: nso.ru
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