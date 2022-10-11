Новосибирские паралимпийцы привезли с соревнований в Сочи 40 медалей

Среди 78 субъектов России нашей сборной удалось финишировать на четвертом месте.
В Сочи завершились Международные Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В них принимали участие больше тысячи спортсменов из 11 стран, которые боролись за медали в девяти видах спорта. Новосибирцы завоевали 40 медалей. Сборная нашего региона финишировала на четвертом месте среди 78 субъектов РФ.
Сильнейшие спортсмены-паралимпийцы из России, Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Эритреи встретились в Сочи на летних Играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые стали альтернативой для наших атлетов, лишённых возможности участвовать в международных стартах.
«Международные Игры Паралимпийцев стали большим спортивным праздником. Новосибирскую область представляли спортсмены, имена, которых мы уже не раз слышали. Они выступили почти во всех видах, представленных на Играх и завоевали медали различного достоинства. Ежегодно в области проходит более 60 соревнований и мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы видим, как успешно развивается адаптивный спорт на территории региона, и победы наших спортсменов это доказывают», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Новосибирская область была представлена командой из 26 спортсменов, которые выступили в шести видах спорта: фехтование на колясках, плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, паратхэквондо.
На летних Играх Паралимпийцев выступили победители Паралимпийских игр Антон Кулятин (легкая атлетика) и Максим Шабуров (фехтование на колясках), бронзовый призер Паралимпийских игр Алёна Евдокимова (фехтование на колясках), победители и призёры чемпионатов и первенств мира, Европы – Михаил Карпов, Виктор Дронов, Никита Трофимов, Наталья Афонина (фехтование на колясках), Асхат Акматов, Аржан Арбаков (паратхэквондо).
Больше всего наших паралимпийцев участвовало в турнире по фехтованию на колясках. Общими усилиями они завоевали 28 наград, восемь спортсменов стали победителями игр. В личных соревнованиях новосибирцы выиграли четыре золотые медали из шести возможных в категории «А». В легкой атлетике сибиряки втроем занесли в актив областной команды восемь медалей. Воспитанники Николая Халухаева Антон Кулятин и Александр Батажев выиграли по две дистанции, Анна Фатеева установила личные рекорды в своих дисциплинах – метании диска и толкании ядра.
В общекомандном зачёте среди стран сборная России одержала убедительную победу. В общекомандном зачёте среди субъектов РФ награды выиграли спортсмены из 72 регионов. Новосибирская область финишировала на четвертом месте вслед за сборными Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинской области.
Фото: nso.ru
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