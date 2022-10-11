Новосибирские паралимпийцы привезли с соревнований в Сочи 40 медалей

Больше всего наших паралимпийцев участвовало в турнире по фехтованию на колясках. Общими усилиями они завоевали 28 наград, восемь спортсменов стали победителями игр. В личных соревнованиях новосибирцы выиграли четыре золотые медали из шести возможных в категории «А». В легкой атлетике сибиряки втроем занесли в актив областной команды восемь медалей. Воспитанники Николая Халухаева Антон Кулятин и Александр Батажев выиграли по две дистанции, Анна Фатеева установила личные рекорды в своих дисциплинах – метании диска и толкании ядра.



В общекомандном зачёте среди стран сборная России одержала убедительную победу. В общекомандном зачёте среди субъектов РФ награды выиграли спортсмены из 72 регионов. Новосибирская область финишировала на четвертом месте вслед за сборными Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинской области.

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