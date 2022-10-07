В новосибирском центре волейбола «Локомотив-Арена» пройдут международные соревнования по киокусинкай

В период с 8 по 11 октября в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена» состоятся международные соревнования по киокусинкай «Andrey Yakutov 30th Memorial».

Подготовку к предстоящим стартам обсудили на заседании организационного комитета под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова.



Открывая заседание, Сергей Нелюбов напомнил, что киокусинкай развивается в регионе с 1990 года, а с этого года является базовым видом спорта на территории Новосибирской области. «Турнир памяти Андрея Якутова уже давно стал традиционным, при этом является рейтинговым и представительным для спортсменов», – отметил он.



Сами старты пройдут уже в 30 раз, впервые их статус был повышен до международного в 2019 году. Тогда в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из четырех стран. На данный момент заявки на участие в турнире подали шесть стран ближнего и дальнего зарубежья – Пакистан, Китайская Народная Республика, Казахстан, Киргизия, Германия, Беларусь и 26 регионов Российской Федерации. Всего на ковер готовятся выйти 859 спортсменов.