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В новосибирском центре волейбола «Локомотив-Арена» пройдут международные соревнования по киокусинкай

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На татами выйдут спортсмены из шести стран и 26 регионов России.

В период с 8 по 11 октября в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена» состоятся международные соревнования по киокусинкай «Andrey Yakutov 30th Memorial».

Подготовку к предстоящим стартам обсудили на заседании организационного комитета под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова.

Открывая заседание, Сергей Нелюбов напомнил, что киокусинкай развивается в регионе с 1990 года, а с этого года является базовым видом спорта на территории Новосибирской области. «Турнир памяти Андрея Якутова уже давно стал традиционным, при этом является рейтинговым и представительным для спортсменов», – отметил он.

Сами старты пройдут уже в 30 раз, впервые их статус был повышен до международного в 2019 году. Тогда в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из четырех стран. На данный момент заявки на участие в турнире подали шесть стран ближнего и дальнего зарубежья – Пакистан, Китайская Народная Республика, Казахстан, Киргизия, Германия, Беларусь и 26 регионов Российской Федерации. Всего на ковер готовятся выйти 859 спортсменов.

«Турнир подтверждает статус международного, и это позволит рассчитывать на еще большую конкуренцию среди спортсменов», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Участники – спортсмены от 12 лет и старше – будут соревноваться на четырех татами в различных весовых категориях и ката (выполнение техники).

Как рассказали представители региональной общественной организации «Ассоциация киокусинкай Новосибирской области», которая является организатором турнира, для всех болельщиков будет организована прямая интернет-трансляция соревнований через официальный канал YouTube Федерации Синкёкусинкай каратэ Новосибирской области и международный ресурс Kumitetechnology.

С программой соревнований можно ознакомиться на сайте регионального министерства физической культуры и спорта.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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Фото: nso.ru

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