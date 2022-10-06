Сборная Новосибирской области по танцам на колясках завоевала восемь медалей на Кубке России

Танцы среди спортсменов-колясочников развиваются в нашем регионе всего два года. Однако наработанный за это непродолжительное время уровень мастерства позволил ребятам показать себя достойно на всероссийской арене.

Всего на Кубке вели борьбу более 130 участников из 16 субъектов РФ, а также наши гости из Белоруссии. За три дня были разыграны награды во всех дисциплинах танцев на колясках: соревнования по европейской, латиноамериканской и произвольной программам среди пар комби (в данном случае один партнер танцует на ногах, второй – сидя в коляске), соревнования в европейской и латиноамериканской программах у дуэтов (оба партнера танцуют сидя в колясках), в общей и произвольной программах среди мужчин и женщин (соло). Итоги выступления сборной Новосибирской области – ниже.

1 место – Роман Панин, Анна Мурашкина, комби, латиноамериканская программа, класс 2

1 место – Дмитрий Рылов, Юлия Курочкина, комби, латиноамериканская программа, класс 1

1 место – Дмитрий Рылов, Юлия Курочкина, комби, произвольная программа

2 место – Максим Тутаев, Алена Мелешина, комби, латиноамериканская программа класс 2

2 место – Даниил Павлов, дети, общая программа, класс 2

2 место – Александра Рогожкина, юниоры, общая программа, класс 2

3 место – Даниил Павлов, дети, произвольная программа, класс 2

3 место – Дмитрий Рылов, Юлия Курочкина, комби, европейская программа, класс 1

Фото: sport.nso.ru