Каким стало начало паралимпийских игр в Сочи для сборной Новосибирской области?

В Сочи стартовали Международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования начались мужским турниром по фехтованию, в котором спортсмены Новосибирской области завоевали три медали. В женских соревнованиях первое золото игр Новосибирской области принесла Алёна Евдокимова.

В спортивной программе Летних Игр Паралимпийцев в Сочи девять видов спорта: лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.

Первыми в борьбу за награды игр вступили мастера фехтования на колясках. Мужчины начали выяснение спортивных отношений с поединков на рапирах.

Для новосибирцев этот вид оружия, как правило, менее успешен. В фехтовании на саблях или шпагах наши паралимпийцы чаще выигрывают медали крупнейших стартов. Тем не менее сразу два наших спортсмена пробились в полуфинал соревнований в категории «А».

Максим Шабуров в упорной борьбе уступил бронзовому призёру Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях на рапирах Никите Нагаеву из Башкортостана 12:15, а Михаил Карпов сенсационно взял верх над чемпионом мира и Европы Романом Федяевым 15:13. В финале Карпов вёл в поединке против Нагаева со счётом 9:3, 11:7, однако опыт призёра Паралимпиады позволил ему перехватить инициативу и выйти вперёд 12:11. Карпов вытянул бой на равную концовку 13:13, но всё-таки проиграл два решающих удара и финишировал с серебряной медалью игр. В соревнованиях категории «Б» еще одну бронзовую награду для Новосибирской области завоевал Алексей Иваньев.

– Это мой первый финал в фехтовании на рапирах на столь представительных соревнованиях, – признался Михаил Карпов. – В «золотом поединке» мой соперник перестроился, я не смог этого сделать, не хватило технического оснащения. В полуфинале я смог взять верх над Романом Федяевым, который выиграл последний чемпионат России во всех видах оружия. Но в финале выиграть не удалось.

– Я доволен бронзовой медалью, - отметил Максим Шабуров. – Это не совсем мой вид оружия, хотя я его тренирую. Я уступил очень сильному сопернику, поэтому результат - хороший. Вообще конкуренция на соревнованиях – высокая, участвуют все сильнейшие спортсмены.

– Я не ожидал, что будет бронза, – признался Алексей Иваньев. – Здесь участвуют сильнейшие соперники, мне удалось выиграть сложный бой в четвертьфинале, дальше я пройти не смог. Соревнования очень представительные, чувствуется организация на высшем уровне. Будем и дальше бороться за медали.

Далее состоялись соревнования женщин в фехтовании на шпагах. В этом виде программы программы спортсмены Новосибирской области завоевали первую золотую медаль! Алёна Евдокимова в финале взяла верх над Юлией Майя из Калининграда со счётом 4:2

Также начались соревнования по шахматам и настольному теннису. Всего на Летних Играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» выступят 26 новосибирских спортсменов в 6 видах спорта: фехтование на колясках (10 человек), плавание (5), легкая атлетика (3), настольный теннис (3), шахматы (3), паратхэквондо (2).